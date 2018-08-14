Erdoğan’ın çağrısına esnaftan kampanyalı destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yastık altındaki dolarları altınları bozdurun" çağrısının ardından yurt genelinden 2 yıl öncekine benzer görüntüler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar döviz bürolarında uzun kuyruklar oluştururken küçük esnaf da "100 dolar bozdurana bedava simit" "100 dolar bozdurana bedava çay" gibi kampanyalarla seferberliğe destek oluyor.

Gaziantep'teki Çukur Mahallesi esnafı yükselen dolara tepki olarak harekete geçti. Esnaf 100 dolar ve üstünü bozduran vatandaşın ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Merkez Şahinbey İlçesi Çukur Mahallesi Muhtarı Aladdin Demir, “Ben bu yaşıma kadar asla dolar kullanmadım. Hayatımda hiç cebime dolar koymadım, oldum olası doları sevmem eğer Amerika bize dost ülke ise bize bunların neden yapıyor? Dost olmadığı çok net ortada bizler mahalle esnafı olarak 100 dolar bozdurup bizlere fişini getiren vatandaşlarımıza döneri, kebabı, tıraşı, çay ve suyu bedavaya veriyoruz. Muhtar olarak ben ve esnafım bundan sonra Amerikan ürünlerini kesinlikle almayacağız ”dedi.

Döviz bozdurup lokantada döner yiyen vatandaşlardan Mehmet Mustafa Apaç ise Gaziantep esnafının bu duyarlılık ve dayanışmasının tüm ülkeye örnek olması gerektiğini söyledi.

KONYA DÖVİZ VE ALTIN BOZDURMAYA DEVAM EDİYOR

Konya’da da döviz bürolarının ve sarrafların önünde yine uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ellerindeki döviz ve altınları bozdurarak ekonomiye destek oldu.

SAMSUN’DA SİMİTÇİDEN DESTEK

Samsun’da 28 yıldır simitçilik yapan evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Durdu da dolar kurunda ki tüksek artış ve Türk lirasının değer kaybetmesi üzerine hükümete destek olmak için promosyon yaptı.

Kentin en işlek caddesinde ki kuyumcu ve döviz bürolarının çok olduğu bir yerde tezgahı bulanan Mustafa Durdu, simit arabasının camına üzerinde “100 dolar bozdurana simit bedava” yazdırdı.

Amacının ülkesini verdiği ekonomik savaşta farkındalık yaratmak olduğunu dile getiren Durdu, ”ABD tarafından uygulanan baskı ile ülkemiz zor durumda kalıyor. Dolardaki hızlı yükselmenin önüne geçmek için herkes kendi imkanları doğrultusunda destek vermeli. Benim imkanlarım bu kadar. Bu kampanya döviz kurları normale dönene kadar devam edecek. Halkımızı hükümete destek olmaya çağırıyorum” dedi.

Samsun’un Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı şehir olduğunu hatırlatan Mustafa Durdu, ”Bu da bir kurtuluş savaşıdır. Amerika’dan kurtulmak için, onlara boyun eğmemek için mücadele ediyoruz. Doları olan bozdursun. Olmayan Amerikan mallarını almasın” diyerek Türk halkını Amerikan mallarını boykot etmeye çağırdı. Durdu, şu ana kadar dolar bozdurup gelen 11 kişiye 11 simit bedava verdiğini söyledi