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Erdoğan'dan “Saray“ Açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür sanat Büyük ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan konuşması sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışmalar değindi. Erdoğan "Burası Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil, Türk milletinin sarayıdır" dedi.

Erdoğan'dan “Saray“ Açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür sanat Büyük ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan konuşması sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışmalar değindi. Erdoğan "Burası Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil, Türk milletinin sarayıdır" dedi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 13:37
Erdoğan'dan “Saray“ Açıklaması
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Birleşmiş Milletleri ve Bobel ödüllerini ne kadar objektif olarak veriyor. Dünya beşten büyüktür.


Eğer meseleye ideoloji gözüyle bakıyorsanız gerçeği göremezsiniz. İdeolojilerinden kurtulabilseler buralardan nasıl cevherler fışkırdığını göreceklerdir.

Bazı ülkelerin Aydınları farklı bir ilim tarihinin olabileceğine bile ihtimal vermiyor.

Biraz önce Alev Alatlı hocamızın anlattığı gibi milletimizin ve medeniyetimizin en büyük ihtiyacı aydın diktasına projektör tutmaktır.

Bölgesinde tüm kargaşalara rağmen ülkesindeki demokratikleşmesini sürdüren bir devletiz.

Kimse görmese de takdir etmese de sanat sanattır, sanatçı sanatçıdır.

Medeniyet tohumumuzu korumak için çabamızı sürdüreceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

"Burası Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil, burası Türk milletinin sarayıdır. Bu saray sadece Türk milletinin kendi imkanlarıyla inşa edilmiş olan bir saraydır. Bu sarayın içerisinde sadece Cumhurbaşkanlığının görevlileri çalışacaktır, millet burada ağırlanacaktır
 

Son Güncelleme: 03.12.2014 13:47
Anahtar Kelimeler:
Erdoğandan Saray Açıklaması
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