Erdoğan’dan AB Açıklaması

(AB'NİN SONA YAKLAŞTIĞI GÖRÜŞÜ) BEN DE O İŞARETLERİ GÖRÜYORUM. BİR AN ÖNCE DE YAKLAŞILSA DA BİZ DE İSTİKAMETİMİZİ ÇİZSEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM. ÇÜNKÜ SENE 1963, SENE 2018 HALA BİZİ OYALIYORLAR”

“BÖYLE BİR ZULÜM OLMAZ YA BÖYLE BİR ZULÜM OLMAZ"

"BİZİM AVRUPA BİRLİĞİ'NE KATACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR. ONLARIN DA BİZE KATACAĞI ÇOK ŞEY OLABİLİR AMA BÖYLE GİDERSE, BU MANTIKLA GİDERSE BİZE DÜŞEN DE HERHALDE 81 MİLYONA GİTMEK, 81 MİLYON NE KARAR VERİYOR ONA BAKMAK"

(AB İLE İLGİLİ REFERANDUM) ARKADAŞLARIMLA DA BİR MASAYA YATIRALIM, 'TAMAM' DENİLDİĞİ ANDA HEMEN ADIMIMIZI ATARIZ"

"ÖYLE AVRUPA ÜLKELERİ VAR Kİ BAKIYORSUNUZ BİR SENE İÇİNE 2-3 REFERANDUM SIKIŞTIRIYOR. REFERANDUMLARA DA ASLINDA ALIŞMAK LAZIM"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin sona yaklaştığı, misyonunu tamamladığı ve dağılma sürecine girdiğine ilişkin görüşleri, " Ben de o işaretleri görüyorum. Bir an önce de yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963, sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya böyle bir zulüm olmaz." diye değerlendirdi.

Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen "TRT World Forum"un kapanış oturumuna katıldı.

TRT World Haber, Program ve Görsel Direktörü Fatih Er'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AB sonuna yaklaşıyor mu " sorusuna karşılık, kendisinin de o işaretleri gördüğünü söyledi.

"Bir an önce yaklaşılsa da biz de kendi istikametimizi çizsek diye düşünüyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sene 63, sene 2018, hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya böyle bir zulüm olmaz. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB'ye üye yapıldı. Kopenhag Kriterleri denildiği zaman biz bu kriterlerin neredeyse hepsini yerine getirdik ama bunlarla yakından uzaktan alakası olmayanlar şu anda üye. Türkiye ile ilgili olarak bakıyorsunuz sudan sebeplerle bizim karşımıza geliyorlar. Diyoruz ki, 'Bakın içinizde en kıdemli Başbakan, Cumhurbaşkanı benim. Bu sürecin içinde, AB üyelerinden bir çoğu burada yoktu ve zirve toplantılarına katılırdım AB'de.' Mesela o zaman Fransa'nın Başkanı Chirac, Almanya'nın Şansölyesi Schröder oturur konuşurduk. Tabii isim vereceğim artık kusura bakmasın, Sarkozy, Fransa'nın başına geldi, Şansölye Merkel de Almanya'nın başına geldi. Onlar geldikten sonra Liderler Zirvesini kaldırdılar. Bizim de o an itibariyle bir fasılda, aç kapa yapıldı, diğer fasıllara hiç girilmedi. Yeni bazı kararlar aldılar. Dediler ki, 'Bundan sonra bu fasılların açma kapaması yapılmayacak.' E ne yapılacak? 'Sadece açma. Lider de katılmayacak.' Peki o zaman neyi biz konuşuyoruz ve müzakere edeceğiz, kim müzakere edecek? Türkiye ile ilgili olarak, AB'de önünün açık olduğuna dair bir emare yok ve bize devamlı nasihat çekiyorlar. Nasihatleri şu, 'Size biz şöyle farklı bir uygulama yapalım. Bu farklı uygulama ile Türkiye'yi buraya alalım. Biz de diyoruz ki, 'olmaz' Şimdi son seyahatimde ABD'de birkaç AB başkanına onu söyledim, 'Siz beni yoruyorsunuz, ben de sizi yoruyorum. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin biz yolumuza gidelim, siz de yolunuza gidin. Yormayalım birbirimizi. Ama bunlar ne yormaktan bıkıyor.... Sayın Merkel'e de onu söyledim, 'Ya almayacaksanız bize söyleyin,biz kendi siz de kendi yolunuza aynı devam edelim. Yani almayacağız da demiyorlar."

"AB'YE KATACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Erdoğan, "Türkiye'nin AB'nin bütünlüğünü korumaya yönelik bir önerisi var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Niye olmasın, biz AB'yi parçalama için yaratılmadık. AB ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Bizim AB'ye katacağımız çok şey var onların da bize katacağı çok şey olabilir. Bu mantıkla giderse bize düşen de yarın gazetelere iyi bir başlık olur.... Bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'deki İslamafobi ile ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Bu işin tarihi var, yok dersek kendimizi aldatırız. Yaşadığım çok şey var da bunları burada konuşmam doğru değil. Bize çok açık net söylenenler var ama burada bunu konuşamam. Çünkü her doğru her yerde konuşulmaz. Öyle bir köşeye sıkıştırma gayreti içine giriyorlar ki söyledikleri çok enteresan. 'Nüfusunuzun çok olması sebebiyle almıyoruz.' Halbuki doğru konuşmuyorlar, yalan. Bu kadar nüfusu çok olanlar var. Doğruyu söyleyin, onu söyleyemiyorlar, onu biz biliyoruz. Bu doğruyu bir Fransız Dışişleri Bakanı söyledi ama ben onu burada söyleyemeyeceğim. Vakti geldiği zaman onu açıklayacağım. Çünkü onun da açıklanması lazım, işin aslı orada. Ne zaman? Referandumu yapalım ondan sonra. Parti Genel Başkanı olarak şöyle arkadaşlarımla da masaya yatıralım ondan sonra 'tamam' denildiği anda hemen adımımızı atarız. Bir de mart seçimleri var. Türkiye artık geçmişte olduğu gibi değil. Şimdi öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir seneye 2-3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmamız lazım. Yeni sistem bunları getirmiş olacak."

"EKONOMİK SAVAŞIN KARŞISINDA PES ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşanan ticari savaşlara değinerek, "Bir demir-çelik olayı çıktı, fiyatlarla ilgili bazı adımlar atıldı. ABD demir çelikte bir monopol olduğu için de bu gücünü dünyaya dayatmak durumunda kaldı, oralardan vergilendirmelere gittiler. Buna Çin bile tahammül edemedi ve karşı tedbirler aldı. Rusya kendine ait tedbirler aldı. Biz, Rusya'dan 'S-400 alacağız' dedik. ABD 'sizin S-400 almanızı doğru bulmuyoruz' dedi. Niye? 'Siz NATO üyesisiniz, NATO üyesi kalkıp da NATO üyesi olmayan bir ülkeden S-400 alamaz.' dediler. Şimdi o kadar garip bir yaklaşım tarzı ki, bana S-400 alamazsın derken, Yunanistan S-400 almış Rusya'dan. Peki o zaman Yunanistan'a niye öyle bir şey demiyor. Ona böyle bir yasak yok bize var. Kusura bakmayın biz buna uyamayız. Sağ olsun NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir açıklama yaptı. 'Türkiye bir ortağımız olarak, bu konuda tercihlerinde serbesttir' dedi. Biz şu anda ülkemiz savunması için bu adımı attık. 'Peki Amerika'dan böyle bir şey istemediniz mi?' Biz Amerika'dan savunma sanayimiz için çok şey istedik. Amerika istediklerimizin büyük bir çoğunluğuna hep şu cevabı verdi. 'Kongre müsaade etmedi.' cevap bu. Peki kongre bize müsaade etmiyor da terör örgütü PYD-YPG'ye mi müsaade ediyor. Kalkıp 19 bin silah araç, gereç bunları terör örgütüne gönderiyorsun. Bana paramla vermiyorsun ona parasız veriyorsun. Ya böyle bir şey oyabilir mi? Bunlar ne oluyor, bu ekonomik savaşı getiriyor. Diyor ki 'nasıl olsa ben güçlüyüm, güçlü olduğuma göre haklıyım' Biz de diyoruz ki 'Bizim felsefemiz bu değil, haklı olan güçlüdür.' Bu ekonomik savaşın karşısında pes etmeyeceğiz. Mücadelemizi milletçe vereceğiz, ben milletime güveniyorum. Bu millet aç kalmıştır, susuz kalmıştır ama bağımsızlığını hiçbir zaman hiç kimseye kaptırmamıştır. Kaldı ki öyle bir durum yok. Kılıçdaroğlu, 'Önümüzdeki yıl Türkiye aç maç' diyorsa da biz bir avuç ekmeği paylaşırız yeri gelirse."

"SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI'NDA ÇOK DAHA BÜYÜK TONAJA SAHİP İNŞALLAH ÜRETİM GELİYOR"

"Türkiye, yalnız da bırakılmadı Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle ABD'nin Türkiye'ye ekonomik saldırılarının ardından gerek Avrupa Birliği'nden gerek diğer ülkelerden Türkiye o desteği buldu..." şeklinde araya girilmesi üzerine Erdoğan, şöyle devam etti: "Söylediğim ülkelerle münasebetlerimizde yani Çin olsun Rusya olsun bu arada Almanya, Fransa, tüm buralarla ilişkilerimiz olsun, İngiltere, buralarla ilişkilerimiz olsun, bu ilişkilerimizi şu anda artırarak devam ettiriyoruz ve ilgili Bakan arkadaşlarım, tüm bölgeyi başta Katar olmak üzere, oraları dolaştılar. Bunları devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Aynı şekilde birçok bölge ülkeleriyle bu görüşmelerimiz yine devam ediyor. Tabii çok da ileri bir noktada malum, bizim şu anda savunma sanayine yönelik adımlarımızın tırmanması, o da birilerini rahatsız ediyor. Mesela, bizim nükleer enerjiye yönelik attığımız adımlar var. Bunun bir tanesi şu anda Rusya ile yaptığımız nükleer enerjidir, bir diğeri inşallah şu anda Çin ile atacağımız bir adım var, olur ki Japonya ile yaptığımız görüşmeler var, yıl sonuna kadar kararını vereceğiz. Bunlar tabii nükleer enerjide bizim çok çok güçlü bir altyapı potansiyeline sahip yatırımlardır."

Türkiye'nin yıllarca ABD'den insansız hava aracı alamadığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Hani bizde bir söz var ya kötü komşu ev sahibi yapar diye, bu sefer bizim kendi girişimcilerimiz tuttu İnsansız Hava Aracı'nı da yaptı, Silahsız İnsansız Hava Aracı'nı da yaptık, Cerablus'ta da Afrin'de de ve şu anda içeride de bizim bu Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız terörle mücadelede çok ciddi neticeler alıyor. Kurtulduk artık, onlara muhtaç olmaktan sıyırdık. Şimdi inşallah çok daha güçlüsü geliyor. Adımlar atıldı. Netice iyi olacak. Silahlı İnsansız Hava Araçları'nda çok daha büyük tonaja sahip inşallah üretim geliyor." diye konuştu.

TEKNOFEST organizasyonuna değinen Erdoğan, "Bunların hepsi bir şeyin işaretidir. Artık işaret fişeği atıldı. Gerisi gelecek." dedi.

"GENÇLİĞİN BAKIŞINA İNANIYORUM"

"Birleşmiş Milletler konuşmanızda BM'nin bir gençlik oluşumuna ihtiyacı olduğunu ve bunun da merkezinin İstanbul olması gerektiğini söylediniz? Neden?" soruyu şöyle yanıtladı:

"Nedeni yok. Şu anda bizim yapılmakta olan buna yönelik bir binamız vardı. Eğer Birleşmiş Milletler, bu konuda değerli dostum da burada, böyle bir şeyi kabul edilirse biz, Birleşmiş Milletler'in gençlik komitesini İstanbul'da o binamızı onlara tahsis ederiz, burada kurarız ve gençliğin bakışını getirmesi bakımından buranın çok çok hayırlı adımlar atacağına inanıyorum. Çünkü benim de siyasette geçmişim gençlik kolları çalışmalarından gelmedir ve gençliğin bu noktadaki potansiyeline, gücüne inanıyorum, gençliğin bakışına inanıyorum. Bu bakışı değerlendirme açısından bu yerimizi tahsis ederiz dedik."

Erdoğan, BM'da kadınlara ait de bir kuruluş kurulması gerektiğini vurguladı.

"ÖLDÜRÜLEN İNSAN OLDUKTAN SONRA ÖLDÜREN NEYSE BEN ONUN KARŞISINDAYIM"

Kimyasal silah konusundaki soru üzerine Erdoğan, şunları aktardı:

"Maalesef bir cambazlık var. Yani şunu bir defa kabul etmek lazım; 1915'in bir kararı bu... O zaman kalkmışlar, kimyasal silahları bir suç olarak kayıtlara girmişler o günden bugüne kimyasal silahlar dünyada bir suç aleti veya suç ürünü olarak kabul ediliyor. Ben de diyorum ki eğer bir insanın ölümüne neden oluyorsa veya insanların ölümüne neden oluyorsa o hangi araç olursa olsun o suç aletidir. Şu anda ifade ettiğiniz gibi kimyasal silahlarla Suriye'den 300, 500, bin, bin 500, 2 bin, 5 bin kişinin olduğunu kabul edelim. Konvansiyonel silahlarla ne kadar insan öldürüldü? Bunu açalım. 1 milyona yakın insan Suriye'de konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyonel silahları hiç gündeme getirmiyorlar, kimyasal diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani şu anda ben kapıyı kapattım, sen ne yaparsan yap. Neyle? Konvansiyonel silahlarla. Neyle vuruyorlar? Konvansiyonel silahlarla vuruyorlar. Aldatmayın dünyayı. Biz de bunu Birleşmiş Milletler de de her yerde de gündeme getiriyoruz ama hala herkesin ağzında kimyasal silah. Ben de diyorum ki kimyasal silahla aldatmayın, konvansiyonel silahlarla insanlar öldürülüyor. Öldürülen insan olduktan sonra öldüren neyse ben onun karşısındayım."

Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda foruma katılanlara katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, forumun gelecek yıl daha büyük bir salonda yapılması gerektiğini dile getirerek, "Önümüzdeki yıl, çok daha büyük bir salonda, çok daha büyük salonlarımız var, o büyük salonlarda böyle 300-500 kişiyle değil bunu bin, bin 500, 2 bin kişiyle yapalım... Burası İstanbul. İstanbul'a yakışan budur" ifadelerini kullandı.