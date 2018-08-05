Erdoğan’a ‘stinger’li seyyar hava savunma sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir koruma görevlisinin omuzunda duran 'Stinger' tipi hava savunma silahı ise dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunudu.

İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Stinger tipi hava savunma silahları yerden havaya doğru ateşlenen küçük çaplı bir roket barındırmaktadır.

Erdoğan'ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca incelemelerde bulundu.

Erdoğan’a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Cami incelemesi yaklaşık 2 saat sürdü.

İHA SALDIRISINA ÖNLEM OLARAK

Önceki gün Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya insansız hava araçlı (İHA) suikast girişimi yapılmasının ardından gelen bu önlemin, insansız hava araçlarından gelebilecek bir saldırıya karşı olabileceği düşünülüyor.

ABD yapımı hava savunma silahı Stinger birçok NATO ülkesi tarafından kullanılıyor.

STİNGER NEDİR?

FIM-92 Stinger Füzesi düşük hız ve alçak irtifadaki düşman uçak, helikopterlerine karşı kullanılan, bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve morötesi ışınlarla yönelen, pasif güdümlü ateşle-unut tipi hava savunma füze sistemidir. Tek personel tarafından MANPADS (Elle Taşınabilir Hava Savunma Sistemi) kullanılması, yüksek isabet ve tahrip özelliği gibi sebeplerle kara birliklerinin hava savunmasında önemli bir yere sahiptir. Atılgan, Avenger ve Zıpkın örneklerinde olduğu gibi kaideye monte batarya sistemleri oluşturulabilir. Ayrıca helikopter ve her çeşit kara aracına monte edilebilir.