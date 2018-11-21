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Erdoğan Ve Bahçeli İttifakı Görüştü

Ankara, 21 Kasım 18 : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

Erdoğan Ve Bahçeli İttifakı Görüştü

Ankara, 21 Kasım 18 : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
Erdoğan Ve Bahçeli İttifakı Görüştü
Ankara, 21 Kasım 18 : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın (Devlet) Bahçeli arasında Cumhur İttifakı\'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." dedi. 

Çelik, AK Parti Genel Merkezi\'nden ayrılırken açıklamalarda bulundu.  Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde basına kapalı gerçekleşen ve 55 dakika süren Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Cumhur İttifakı\'na dönük, iki partinin de sahiplendiği güçlü iradenin bir kez daha teyit edildiğini ve tazelendiğini dile getiren Çelik, yerel seçimlerdeki iş birliğine dönük önemli bir aşamaya geldiklerini, son derece olumlu bir noktada olduklarını söyledi.

Çelik, "Bundan sonra takvim şu şekilde işleyecek; genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, bizden Sayın (Mehmet) Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi\'nden Sadir Bey (Durmaz) ile görüşüyordu, bir araya gelecekler ve bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçlarla ilgili olarak genel başkanlarımıza rapor sunacaklar. Arkasından genel başkanlar, liderler tekrar bir araya gelecekler ve böylece yerel seçimlere dönük olarak, ittifakla ilgili olarak çerçeve ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ ‘ANKARA, İSTANBUL, İZMİR’ ADAYLARINI CUMARTESİ AÇIKLAYACAK

Belediye başkan adaylarının açıklanması konusuna da değinen Çelik, şöyle devam etti:
"AK Parti\'nin cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak, bir tanıtım toplantısı yapacağız. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz." 


MHP\'nin, aralarında illerin de bulunduğu 50 noktada adaylarını açıkladığının hatırlatılması üzerine ise Çelik, "Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri biz açıklıyoruz. Bir çerçeve var orada, onun dışındaki yerleri açıklıyoruz. Dolayısıyla bugünkü bir araya gelme, ortaya çıkan irade yerel seçimdeki ittifaka dönük olarak, yerel seçimdeki işbirliğine dönük olarak konuşulan yerlerle alakalı bir şey değil. Onun dışındaki bir çerçeve ile ilgili bu tanıtım yapılacak. 40 kadar yeri bu çerçevede açıklayacağız." diye konuştu.

Genel başkan yardımcılarının görüşmesinin ardından detayların genel başkanlara sunulacağına işaret eden Çelik, liderlerin tekrar bir araya gelmeleriyle çerçevenin kesinleşeceğini bildirdi.

Çelik, bir basın mensubunun, "İstanbul, İzmir, Ankara\'nın açıklanacağını ifade ettiniz, bunu o zaman çerçevenin dışında olarak algılıyoruz." ifadeleri üzerine, "Cümleleri net kurdum." karşılığını verdi.
(AA/FG)

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