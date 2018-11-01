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Erdoğan, Trump İle Görüştü

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Trump İle Görüştü

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
Erdoğan, Trump İle Görüştü
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

GÖRÜŞMEDE, İKİLİ KONULAR VE SURİYE\'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI, MÜNBİÇ VE İDLİB\'LE İLGİLİ DÜZENLEMELERE DEĞİNİLDİ

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YAPICI ADIMLAR ATMA KONUSUNDAKİ KARARLILIKLARINI VURGULAYAN İKİ LİDER, GEREK İKİLİ GEREK BÖLGESEL KONULARDA ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE YAKIN TEMASTA OLMA HUSUSUNDA MUTABIK KALDI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÖRÜŞMEDE AYRICA ABD\'NİN PITTSBURGH KENTİNDEKİ SİNAGOGA YAPILAN SALDIRIYI KINADI, OLAYDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA VE AMERİKAN HALKINA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Ankara, 1 Kasım 18 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili konular ve Suriye\'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib\'le ilgili düzenlemelere değinildi.

ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD\'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi. 

(AA/ÖZ/HÖ)

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