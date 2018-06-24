Erdoğan Seçim Sonucunu Değerlendirdi: “türkiye Tüm Dünyaya Demokrasi Dersi Vermiştir”

“HİÇ KİMSENİN KENDİ BAŞARISIZLIĞINI GİZLEMEK İÇİN SEÇİM SİSTEMİNE VE SONUÇLARINA GÖLGE DÜŞÜREREK ÜLKEMİZ DEMOKRASİSİNİN BU BÜYÜK GÜCÜNE ZARAR VERMEYECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"

İstanbul, 24 Haziran 18 : Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yüzde 90\'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir" diye konuştu.

Erdoğan, Tarabya\'daki Huber Köşkü\'nde düzenlendiği basın toplantısında sözlerine, "Aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah\'tan diliyorum" diyerek başladı.

Seçimlerin gayriresmi sonuçlarının belli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde Cumhur İttifakı\'na ve AK Parti\'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlere hassaten şükranlarımı sunuyorum. Tabii yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime, özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum. Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye\'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Demokrasilerde seçimler, bizzatihi varlıklarıyla herkesin kazandığı günlerdir. Bu sebeple seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum."

“TÜRKİYE DEMOKRASİ DERSİ VERMİŞTİR"

Erdoğan, seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını, milletin kendilerine ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajı olarak gördüğünü aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesaj gayet açıktır; Türkiye yüzde 90\'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30, 40, 50 bu civarlarda katılımlarla seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini demokrat olarak tanıtırken, Türkiye yüzde 90\'lara varan bir katılımla bu demokrasi dersini icra etmiştir. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50\'yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye\'nin bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıkması için üstün gayret gösteren Yüksek Seçim Kurulun\'ndan il, ilçe seçim kurullarına, sandık başlarında görev yapan heyetlerden partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları dolayısıyla bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, onların nezdinde dost ve kardeş halkların tamamına şükranlarımı sunuyorum."

(AA/ÖZ/GÜL)