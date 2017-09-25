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25 Eylül 2017 Pazartesi 16:00

Erdoğan, Putin İle Telefonla Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları görüşmek üzere 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelecek.

Erdoğan, Putin İle Telefonla Görüştü
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İKİ LİDER PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA’DA GÖRÜŞECEK

İstanbul, 25 Eylül 17 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları görüşmek üzere 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelecek.

AA’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erdoğan ile Putin, telefonla görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Astana süreciyle ilgili görüş teatisinde bulunan iki lider, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne de değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.

Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı.

(AA/GUR)

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