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Bir Garip “Kaza”!

Türkiye:
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03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:15

Erdoğan-putin Görüşmesi

TC&nbsp; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, &#34;Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Erdoğan-putin Görüşmesi
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TC  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  "ÜZERİMİZDE ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIN OLDUĞU BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ. İNANIYORUM Kİ RUSYA VE TÜRKİYE'NİN BURADA ATACAĞI ADIM, BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEKTİR"

 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN:  "SİZİNLE GÖRÜŞME TRAFİĞİMİZ, TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN, TAM NORMALLEŞME SÜRESİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA ÇOK ÖZEL BİR KARAKTERE SAHİP OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA VURGULAMAKTADIR. RUSYA’YA HOŞGELDİNİZ"

Soçi, 3 Mayıs 17 : TC  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz.

İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım, bölgenin kaderini değiştirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baş başa görüşmek üzere Devlet Başlanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hazır bulunurken, Rus heyetinde de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Baş başa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Özellikle değerli dostumuzun bu davetine Karadeniz'in bir yanından bir yanına gelmek suretiyle bu buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel sorunları etraflıca ele alma imkanı bulacaklarını belirten Erdoğan, "Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz.

İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım, bölgenin kaderini değiştirecektir." dedi.

PUTİN: "TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ ÖZEL BİR KARAKTERE SAHİP"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye-Rusya ilişkilerinin özel bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Davetimizi kırmayıp Soçi’ye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde gelişmeye devam ediyor. Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede, ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları değerlendirme imkanı yakalamaktan memnunum" diye konuştu.

Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerinin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusya’ya hoşgeldiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Putin, "Türkiye’deki iç siyasi durumun daha ileri gitmesi, Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesini olumlu etkileyecektir. Çünkü sizinle beraber alacağımız kararların büyük bölümü stratejik öneme sahip olduğundan parlamentolarımızın onayını gerektiriyor." dedi.

(AA/ÖZ/HA)

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