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Erdoğan: "kaybeden Amerika Olacaktır. Çünkü Yaptığınız Bir Anlaşmaya Sadık Kalmıyorsunuz"

ABD\'NİN İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMESİ…

Erdoğan: "kaybeden Amerika Olacaktır. Çünkü Yaptığınız Bir Anlaşmaya Sadık Kalmıyorsunuz"

ABD\'NİN İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMESİ…

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:54
Erdoğan:
ABD\'NİN İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMESİ…

Ankara, 9 Mayıs 18 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz." dedi.

Erdoğan\'ın, CNN International\'da Becky Anderson\'a verdiği mülakatın ilk bölümü yayımlandı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.

Erdoğan, "Şimdi bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla Türkiye\'yi de etkileyecek." diye konuştu.

Bu durumdan ABD menfaat elde edecek olsa da birçok ülkenin rahatsız olacağına ve büyük darbeler yiyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Niçin yeni krizlere yol açalım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu durumun yaratacağı risklerin sorulması üzerine, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalar atılmışsa sadık kalmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz." dedi.

Mülakatın tamamı bugün saat 18.00’de yayımlanacak.

(AA/RU/ŞEB)
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