Erdoğan İle Trump Telefonla Görüştü





Ankara, 16 Temmuz 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden, Erdoğan ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.Buna göre, görüşmede, Brüksel\'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye\'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin\'in Helsinki\'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle başarı dileklerini ifade etti.Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için iş birliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.Görüşme, Helsinki’deki Trump-Putin zirvesinden kısa bir süre önce gerçekleşti.(AA/FG)