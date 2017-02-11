Erdoğan-guterres Görüşmesi

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, TERÖRLE MÜCADELEDE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR KONUSUNDA MUTABIK KALDI

ERDOĞAN'IN, KIBRIS'TA ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜMÜN SAĞLANMASI İÇİN MÜZAKERELERE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEKLERİNİ VURGULADIĞI GÖRÜŞMEDE, FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN DESTEKLENMESİ KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI

Ankara, 11 Şubat 17 (.): TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terörle mücadelede atılması gereken adımlar konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ve Guterres arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirten Kalın, Guterres'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haziran 2015'te BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak geldiği Midyat'ta görüştüğünü hatırlattı.

Kalın, bugün İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Midyat Geçici Barınma Merkezi'ndeki temaslarını anımsatan Guterres'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin mültecilere gösterdiği ev sahipliği ve cömertlik için müteşekkir olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Kalın, Guterres'in, Türkiye'nin BM için "Son derece önemli bir ülke" olduğunu vurguladığını, özellikle Medeniyetler İttifakı Projesi ve Arabuluculuk Dostları Grubu kapsamında, Türkiye'nin üstlendiği öncü rolden övgüyle bahsettiğini aktardı.

Guterres'in, Türkiye'nin bölgedeki tüm krizlerin çözümü bakımından anahtar ülke olduğunu ifade ettiğini paylaşan Kalın, Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi için Astana ve Cenevre'de devam eden görüşmelerin önemine dikkat çekildiğini, "Siyasi çözümün sağlanması için birlikte çalışalım." mesajı verdiğini bildirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in, terörle mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu ve bu bağlamda atılması gereken adımlar konusunda mutabık kaldıklarını bildiren Kalın, Erdoğan'ın, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için müzakerelere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladığını kaydetti.

Görüşmede, Filistin'de iki devletli çözümün desteklenmesi hususunda mutabık kalındığına vurgu yapan Kalın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'in küresel barış ve istikrar için etkin şekilde çalışmasının önemine ve bu çerçevede özellikle Güvenlik Konseyi'nde reform ihtiyacına dikkat çekerek, Guterres'e Genel Sekreter sıfatıyla ilk ikili resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdiği için teşekkür etti."

(AA/AK/HÖ)