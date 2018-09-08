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Erdoğan\'dan Suriye Tweeti

Ankara, 8 Eylül 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, Türkiye\'nin böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayacağını belirtti.

Erdoğan\'dan Suriye Tweeti

Ankara, 8 Eylül 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, Türkiye\'nin böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayacağını belirtti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:28
Erdoğan\'dan Suriye Tweeti

Ankara, 8 Eylül 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, Türkiye\'nin böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayacağını belirtti.

Erdoğan, bugün Tahran\'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesi\'ne ilişkin Twitter hesabından İngilizce, Rusça ve Arapça paylaşımda bulundu.

Türkiye\'nin baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettiğini, hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerine sahip çıktığını belirten Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyelinin dahi burnunun kanamasının istenmediğini vurguladı.

"Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani\'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin\'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi\'ne atfettiğimiz önem, Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesi\'nde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir.

Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız.

İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Astana\'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir.

Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir."

Başkan Erdoğan, 3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

(AA/FEZ)
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