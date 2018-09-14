Erdoğan\'dan Merkez Bankası Açıklaması: “bağımsızlığının Neticesini Göreceğiz”



ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI\'NIN FAİZ ARTIRMASI, TL\'DEKİ DEĞER KAYBI VE EKONOMİDEKİ DİĞER GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ



Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası\'nın faiz artırması, TL\'deki değer kaybı ve ekonomideki diğer gelişmeleri değerlendirdi.



Erdoğan\'ın Ankara\'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:



\'SABIR BİR YERE KADAR\'



"Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya bağımsızlık. Hadi bakalım bağımsızlık. Merkez Bankası\'nın bağımsızlığının neticesini göreceğiz. Şu an benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar."



\'DOLARIN 7 LİRAYA YÜKSELMESİ EKONOMİK SUİKASTTIR\'



"Seçim öncesi bir parça yükselen döviz kurunun düşmesi veya yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık. ABD yönetiminin Türkiye ekonomisini hedef alan alçak bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Açık konuşmak gerekirse yıl başında 3,80 olan, Mart başında bu durumu koruyan, Nisan başında 4,00 olan, Mayıs başında 4,12 olan Haziran’da seçimlerin ertesi günü 4,60 olan döviz yükselişini buraya kadar anlayabilirdik. ‘Seçim belirsizliği nedeniyle buraya kadar olabilir’ diye baktık. Burdan sonrasını böyle değerlendiremiyoruz. Ağustos’ta 7,00 liraya yükselmesi ekonomik suikasttır."



\'YATIRIMLARI GÜNCELLEMEYE ALDIK, SIFIRDAN YATIRIM DÜŞÜNMÜYORUZ\'



"Gazı alan bastır gidiyor. Önüne gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. Dövizle kira alıyorlar. Menkul ve gayrimenkul alım-satım, kiralama işlemlerinde ödeme yükümlülükleri artık kendi paramızla yapılacak. Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz."



\'PARAMIZA, PARANIZA GÜVENİN\'



"İhracat ve ithalatla işi olmayan hiç kimsenin dövizle işi olmamalıdır. Vatandaşlarıma sesleniyorum, paramıza, paranıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı, kamuya ilave gelir sağlayacak altın ve avro tahvilleriyle kira sertifikalarını değerlendirmeye davet ediyorum."



(BBC/HUR/ÖK)

