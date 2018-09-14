banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95997
ALTIN
236.483
DOLAR
6.0843
STERLİN
8.0009
EURO
7.1201
Kayıp kişi ölü bulundu
KAYIP KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Girne'de olaylı gece
GİRNE'DE OLAYLI GECE
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Güzelyurt’ta kundaklama
GÜZELYURT’TA KUNDAKLAMA
banner282
Flaş Haber
Kayıp kişi ölü bulundu
Kapat

Erdoğan\'dan Merkez Bankası Açıklaması: “bağımsızlığının Neticesini Göreceğiz”

ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI\'NIN FAİZ ARTIRMASI, TL\'DEKİ DEĞER KAYBI VE EKONOMİDEKİ DİĞER GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Erdoğan\'dan Merkez Bankası Açıklaması: “bağımsızlığının Neticesini Göreceğiz”

ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI\'NIN FAİZ ARTIRMASI, TL\'DEKİ DEĞER KAYBI VE EKONOMİDEKİ DİĞER GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

14 Eylül 2018 Cuma 10:30
Erdoğan\'dan Merkez Bankası Açıklaması: “bağımsızlığının Neticesini Göreceğiz”

ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI\'NIN FAİZ ARTIRMASI, TL\'DEKİ DEĞER KAYBI VE EKONOMİDEKİ DİĞER GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası\'nın faiz artırması, TL\'deki değer kaybı ve ekonomideki diğer gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan\'ın Ankara\'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

\'SABIR BİR YERE KADAR\'

"Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya bağımsızlık. Hadi bakalım bağımsızlık. Merkez Bankası\'nın bağımsızlığının neticesini göreceğiz. Şu an benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar."

\'DOLARIN 7 LİRAYA YÜKSELMESİ EKONOMİK SUİKASTTIR\'

"Seçim öncesi bir parça yükselen döviz kurunun düşmesi veya yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık. ABD yönetiminin Türkiye ekonomisini hedef alan alçak bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Açık konuşmak gerekirse yıl başında 3,80 olan, Mart başında bu durumu koruyan, Nisan başında 4,00 olan, Mayıs başında 4,12 olan Haziran’da seçimlerin ertesi günü 4,60 olan döviz yükselişini buraya kadar anlayabilirdik. ‘Seçim belirsizliği nedeniyle buraya kadar olabilir’ diye baktık. Burdan sonrasını böyle değerlendiremiyoruz. Ağustos’ta 7,00 liraya yükselmesi ekonomik suikasttır."

\'YATIRIMLARI GÜNCELLEMEYE ALDIK, SIFIRDAN YATIRIM DÜŞÜNMÜYORUZ\'

"Gazı alan bastır gidiyor. Önüne gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. Dövizle kira alıyorlar. Menkul ve gayrimenkul alım-satım, kiralama işlemlerinde ödeme yükümlülükleri artık kendi paramızla yapılacak. Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz."

\'PARAMIZA, PARANIZA GÜVENİN\'

"İhracat ve ithalatla işi olmayan hiç kimsenin dövizle işi olmamalıdır. Vatandaşlarıma sesleniyorum, paramıza, paranıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı, kamuya ilave gelir sağlayacak altın ve avro tahvilleriyle kira sertifikalarını değerlendirmeye davet ediyorum."

(BBC/HUR/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilay'dan KKTC'ye Bağımlılıkla Mücadele Desteği
Yeşilay'dan KKTC'ye Bağımlılıkla Mücadele Desteği
Erdoğan Ve Putin Pazartesi Suriye Konusunu Görüşecek
Erdoğan Ve Putin Pazartesi Suriye Konusunu Görüşecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: İngiltere'nin Veri Toplama Ve İzleme Programı Hak İhlali
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: İngiltere'nin Veri Toplama Ve İzleme Programı Hak İhlali
ABD Gizli Diplomatik Belgelerinde 12 Eylül Darbesi
ABD Gizli Diplomatik Belgelerinde 12 Eylül Darbesi
Çubuk Turşusu Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda
Çubuk Turşusu Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
T.C. Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 24'e Yükseltti
T.C. Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 24'e Yükseltti
Piyasalar Merkez Bankalarını Bekliyor
Piyasalar Merkez Bankalarını Bekliyor
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı
Türkiye’de Döviz İle Kira Sözleşmesi Yapılamayacak
Türkiye’de Döviz İle Kira Sözleşmesi Yapılamayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim