Erdoğan: “aihm\'in Verdiği Kararlar Bizi Bağlamaz”

Ankara, 20 Kasım 18 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'a yönelik kararına ilişkin, "AİHM\'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın serbest bırakılması talebine yönelik kararının hatırlatılması üzerine, "AİHM\'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi.



(AA/ID/SEL)

