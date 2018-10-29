Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı

İstanbul’un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışında konuşuyor. Erdoğan yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olacağını söyledi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın aynı isimle hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Havalimanımızın açılışını yapıyoruz. Havalimanının tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünün gururunu da yaşıyoruz. Endoğnezya’da düşen uçakta ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İstanbul ülkemizin en değerli markasıdır. Bu şehre yaptığımız eserin bunun için adını İstanbul verdik.

“ATATÜRK HAVALİMANI HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEK”

Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecek. Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak.

İstanbul Havalimanı’nın ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli, bu 200 milyona kadar çıkabilecek. Tüm etapların 2028’e kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu havalimanımız 10 yıl boyunca büyümeye devam edecek.

Hizmetler için 120 bin kişi görev yapacak. Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım imkanları sağlanacak. Bu proje yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro. Devlete ödenecek 22,1 milyar avro olmak üzere. Toplam 32,4 mliyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan’ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

İLK BİLET ERDOĞAN’A

Daha sonra terminal binasına geçen Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan’a günün anısına biniş kartı verdi.

YILDIRIM: HEDEFLERDEN BİRİSİ DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar, mühendisler ve 7/24 çalışan işçilerimizdir. En büyük tebriği onlar hak ediyor. Çalışmaktan uslanmadık, eleştirilerden yılmadık, ‘inat da murattır’ diyerek hamdolsun bugünlere ulaştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerinin birisi daha bu açılışla birlikte gerçeğe dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞA KİMLER KATILDI?

Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılıyor.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli törende yer aldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapıldığı alanda hazır bulundu.