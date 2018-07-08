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Erdoğan, Yeni Dönem Mesaisine “Nato“ İle Başlayacak...

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri sonucunda yeniden göreve gelmesinin ardından, katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve

Erdoğan, Yeni Dönem Mesaisine “Nato“ İle Başlayacak...

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri sonucunda yeniden göreve gelmesinin ardından, katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve

08 Temmuz 2018 Pazar 11:46
Erdoğan, Yeni Dönem Mesaisine “Nato“ İle Başlayacak...

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri sonucunda yeniden göreve gelmesinin ardından, katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" olacak.  

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" yapılacak ve zirve ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılarak ilk yurt dışı temasına başlayacak.

Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

YENİ KABİNEYLE İLK YURT DIŞI ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO'daki liderler zirvesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinden bazı isimlerle katılması bekleniyor.

Bu kapsamda Erdoğan'a zirvede eşlik edecek yeni kabinedeki dışişleri, milli savunma ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlarının  bulunması planlanıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da  Erdoğan'a eşlik etmesi öngörülüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programlara iştirak etmesi planlanıyor.

GEÇEN YILKİ ZİRVEDE "TERÖRÜN HER TÜRÜYLE ORTAK MÜCADELE" GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Erdoğan geçen yıl katıldığı "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmeler yapılmıştı.

Olumlu bir atmosferde geçen Erdoğan-Macron görüşmesinde, Suriye, Irak ve diğer bölgesel konular ele alınmış, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edilmişti.

İki lider, savunma sanayinde iş birliği ve karşılıklı ticaret hacmine ilişkin konuları da ele almıştı.

 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 15:02
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