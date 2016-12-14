Erdoğan, Yemin Ederek BM Genel Sekreterliği Görevini Üstlenen Guterres İle Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek üstlenen Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN: “ŞAM REJİMİNİN VE DESTEKÇİLERİNİN HALEP'TE YÜRÜTÜĞÜ VAHŞET DÜNYAYI DEHŞETE DÜŞÜRÜYOR. KENTTEKİ ORTAMIN RAHATLATILMASI GEREK”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek üstlenen Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Erdoğan’ın görüşmesinde Halep'te yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletlerin harekete geçmesini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını beklediklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, telefonla aradığı Guterres'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek, üstlenmesinden dolayı tebrik etti.

Başarı dileklerini ilettiği Guterres ile Halep'teki insanlık dramını da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin ve destekçilerinin Halep'te yürüttükleri vahşetin tüm dünyayı dehşete düşürdüğüne dikkati çekti, kentteki ortamın mutlaka rahatlatılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bunu sağlamaya odaklandığını belirten Erdoğan, bu çerçevede kısmi bir ateşkes üzerinde mutabakat sağlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivillerin ve muhaliflerin tahliyesine yönelik çabaların yoğunlaştırıldığını, bilahare de bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına odaklanılacağını vurguladı.

Guterres'in ise Suriye ve Irak'tan gelen mülteciler konusunda yaptıklarıyla tüm dünyada takdir toplayan Türkiye'nin Halep meselesindeki duyarlılığına katıldığını ifade ederek, uluslararası toplumun bu drama seyirci kalmaması gerektiğini söylediği öğrenildi.