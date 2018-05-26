Erdoğan: Yastık altındaki paranızı TL'ye yatırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim startını Erzurum'dan verdi.

'Faiz lobisi üzerimize yükleniyor' diyen Erdoğan vatandaşlara 'Yastığın altında doları, avrosu olan kardeşlerim paranızı gidin TL'ye yatırın' çağrısı yaptı. Erdoğan, Rusya'dan alınan doğalgazda yüzde 10,25 indirim için mutabakata varıldığını açıkladı.



Avrupa'ya miting tepkisi veren Erdoğan, 'Avrupa'da HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK-Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti' dedi. Erdoğan, güvenlik korucularının ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yaptıklarını duyurdu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Ankara'da aday tanıtım toplantısı konuşmamı şu şekilde tamamlamıştım. Biz millet olarak hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te, İznik'te, Söğüt'te, Ankara'da güzel bir başlangıç yaptık. 24 Haziran'a yeni yönetim sistemiyle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlıyoruz. Avrupa'da PKK terör örgütünün, YPG'nin, PYD'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler,AK-Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. 'Ne kadar engellersek o kadar kar' diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna hersek size yetti.



Erzurum Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır, giriş kapısıdır. Bir ara bölücü teröristlerErzurum'a musallat olmaya çalıştılar ama tutunamadılar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Kuzey Irak'ta 414. Yurtiçinde 398. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ülkemizin huzuru, geleceği için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.



'GÜVENLİK KORUCULARININ ÜCRETİNDE 135 LİRA İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ'



Geçen yıl korucuların tamamını sigortalı hale getirmiş maaşlarını asgari ücretin üstüne çıkarmıştık. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. Amacımız güvenlik korucularının tüm dikkatlerini teröristlerle mücadeleye ayırması.



Biri diyor ki, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım. Öbürü şunu yaptırmayacağım diyor. Hayatta sizin bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Yatırım yapmadan istihdam olur mu? Biz eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette adımları attık mı? Ulaşımda adımları attık mı? Dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu? Burada kayak yapmak isteyen Erzurum Havalimanı'na iniyor 20 dakikada kayak merkezinde. Erzurum'a 16 yılda 22,5 katrilyon liralık yatırım yaptık.



AVRUPA'YA SERT SÖZLER



Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsadesi veren yönetimler,AK-Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de,Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK-Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum, bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır.





RUSYA'DAN ALINAN DOĞALGAZDA İNDİRİMBir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum.'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayıncatahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonundaile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımıziçin ülkemize indirim farkı olarak 1ödeme yapılacak.''BU İŞ USTALIK İŞİDİR'Bu iş ustalık işidir. Biz çıraklığı belediye başkanlığında yaşadık, kalfalığı başbakanlıkta yaşadık, ondan sonra ustalık dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bunu yaşadık, devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki usta yola devam ediyor. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefinin ışığı İnşallah Erzurum'dan yükselecek. Biz ışığı yükseltmeye çalıştıkça birileri de söndürmeye çalışıyor. Bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız.'SEÇİM KAZANACAKLARINI SANIYOR'Ana muhalefetin adayı çıkmış yerli otomobilden Kanal İstanbul'a kadar ne kadar proje varsa hepsini iptal edeceğim diyor. Dikkat ediniz Türkiye için hiçbir şey vaad etmedikleri gibi yapılacak işleri engelleyerek seçim kazanacaklarını sanıyor. 2023'e kadar Türkiye'yi iki kat daha büyütmeyi hedefliyoruz. Almanya'da otomobil fabrikasına olan hayranlığını dile getirip yerli otomobile karşı çıkıyor. Bu ne gaflet! 28 milyar dolar biz otomotiv ihracatından elde ediyoruz. Bu ne cehalet. Tesisleri gez! Gör bakalım Türkiye neler yapıyor. Yerli marka otomobilimizin önümüzdeki yıl prototip hazır olacak. Elektrikli ve sürücüsüz otomobili hedefleyen bir projeyi ilkel bulanın bilhassa kendisi ilkeldir. Bunlar cami bulsa cami fabrika bulsa fabrika yıkar. Enkaz vaat edenlere cevabımızı yatırımlarımızla vermeye devam edeceğiz.'DOLARINIZI AVRONUZU TÜRK LİRASINA ÇEVİRİN'Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, eurosu olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek. Sizlere farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için yola devam diyor muyuz? 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 için vakit Türkiye vakti diyor muyuz?'BU OYUNLARI BOZMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'Parti için verdikleri mücadeleyi Türkiye'nin geleceği için vermiyorlar. Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakıyorsunuz 15 milletvekilini paketleyip başka partiye postalıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan kim? Şayet Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da millet. Bu oyunları daima milletimizle bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. 24 Haziran'da da aynısı olacak. Erzurum, 24 Haziran'da yapmak değil yıkmak için gelenlere cevabını veriyor muyuz? Ayak oyunlarıyla ülkeyi teslim almaya çalışanlara günlerini gösteriyor muyuz? Aslı dururken karikatürünü öne sürenlere dersini veriyor muyuz?'