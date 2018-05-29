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Erdoğan ve Putin Telefonla Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Erdoğan ve Putin Telefonla Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

29 Mayıs 2018 Salı 12:31
Erdoğan ve Putin Telefonla Görüştü


SURİYE, ENERJİ VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER KONUŞULDU
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye’nin yanı sıra, başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.
Suriye’de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret eden iki lider, sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejim ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemine de vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye’yle ilgili siyasi süreçte, PYD/YPG ve söz konusu terör örgütünün güdümündeki gruplara yer verilmemesi gerektiğine dikkati çektiği telefon görüşmesinde, iki lider, Suriye’nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirtti.
Görüşmede, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ndeki ilerlemelerin de memnuniyet verici olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, giderek daha da gelişmekte olan ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de işaret etti.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 16:12
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