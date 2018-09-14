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Erdoğan Ve Putin Pazartesi Suriye Konusunu Görüşecek

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "PAZARTESİ CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, PUTİN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞTİRECEK"

Erdoğan Ve Putin Pazartesi Suriye Konusunu Görüşecek

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "PAZARTESİ CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, PUTİN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞTİRECEK"

14 Eylül 2018 Cuma 09:52
Erdoğan Ve Putin Pazartesi Suriye Konusunu Görüşecek

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "PAZARTESİ CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, PUTİN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞTİRECEK"

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KONUSUNDA HERKESLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ AMA TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KİSVESİ ALTINDA HİÇ AYRIM YAPILMAKSIZIN SİVİL, KADIN, ÇOCUK HERKESİN BU ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMESİ İNSANİ DEĞİLDİR, DOĞRU DEĞİLDİR. BU ŞEKİLDE BARIŞ VE HUZUR GETİREMEYİZ"

 Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda görüşeceğini bildirdi.

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkler için ikinci ev olan Pakistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, bu ziyaretin iki ülkede yapılan seçimlerden hemen sonra gerçekleşmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib meselesine ilişkin, Suriye genelinde ve İdlib özelinde en net ve öngörülebilir politikayı Türkiye'nin izlediğini vurgulayarak, Türkiye'nin Suriye'de barış ve siyasi çözüm istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin çözüm için Astana ve Cenevre'de çok çaba sarf ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm istediklerini ve ülkenin geleceğini tehdit eden terörle mücadelede de kararlı olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib'deki saldırıları durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde çaba sarf ettiğini belirterek, diğer farklı aktörlerle de bu konuyu ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Terör örgütleriyle mücadele konusunda herkesle iş birliğine hazırız ama terör örgütüyle mücadele kisvesi altında hiç ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin bu şekilde öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz." dedi.

Türkiye'nin bu konuya ilişkin temaslarını devam ettireceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Pazartesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. BM'de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Zaten Türkiye'nin bu çabalarına tüm dünya ve kurumlardan ciddi bir destek gelmektedir." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 14.09.2018 12:55
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