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Erdoğan Ve Putin, Güney Afrika’da Görüşecek...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncü kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Erdoğan Ve Putin, Güney Afrika’da Görüşecek...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncü kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:17
Erdoğan Ve Putin, Güney Afrika’da Görüşecek...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncü kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yüz yüze" görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Johannesburg'ta ikili temaslarda bulunacak.

Bu kapsamda Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi dolayısıyla baş başa görüşecek. Böylece iki lider, bu yıl ikinci kez "yüz yüze" bir araya gelmiş olacak.

Bu yıl Başkan Erdoğan ile Putin, başta "Suriye" olmak üzere bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda 16 kez telefonda görüştü.

İki defa birbirine taziye telgrafı gönderen Erdoğan ve Putin, 3-4 Nisan'da ise Türkiye'de bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ SURİYE

Başkan Erdoğan ve Putin'in ikinci baş başa görüşmesi bugün Johannesburg'taki BRICS Zirvesi kapsamında olacak. Görüşmenin ana gündem konusu ise "Suriye" olacak.

Öte yandan görüşmede Astana süreci kapsamında yapılacak "Tahran Zirvesi"ne ilişkin konuların da ele alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Johannesburg'a hareketinden önce yaptığı basın toplantısında Putin ile görüşmesinde Suriye meselesini konuşacaklarını aktarmıştı.

Erdoğan, "Şu anda Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bunlar belli bir yere oturdu, 4 bin kilometrekarelik alan tamamıyla kontrolümüzün altında." ifadesini kullanmıştı.

 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 13:24
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