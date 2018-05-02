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Erdoğan ve Moon iş birliğini görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye ve Güney Kore'nin, G20 ve MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

Erdoğan ve Moon iş birliğini görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye ve Güney Kore'nin, G20 ve MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:31
Erdoğan ve Moon iş birliğini görüştü

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN: “İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİMİZİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIYARAK BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMEK VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

 Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye ve Güney Kore'nin, G20 ve MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

"Uzak mesafeye rağmen gelen kardeş ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve değerli konukları, Kore'ye tekrar hoş geldiniz diyorum" ifadesiyle konuşmasına başlayan Moon, baş başa görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yükseltilmesi ve Kore Yarımadası konularına yönelik çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarihsel ve kültürel bağlardan yararlanarak Türkiye ve Kore'nin devamlı iş birliğini sürdürdüğünü vurgulayan Moon, "Bu süreçte iş birliğimizi çok güzel temaslarla devam ettirmekteyiz. 2012'de Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülkeye yarar sağlayacak ticaret ve yatırım iş birliği de sürdürülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Güney Kore'nin altyapı, enerji, bilim, teknoloji ve savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirerek ilişkilerine derinlik kazandırdığına dikkati çeken Moon, şunları kaydetti:

"Dördüncü sanayi devrimi çerçevesinde geleceğe yönelik iş birliğimizi derinlemesine sağlamlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. G20 ve MİKTA üyesi iki sorumlu ülke olarak, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz."

Moon ayrıca, heyetler arası toplantılarda, iki ülkenin iş birliğini derinlemesine geliştirmesini sağlayacak yollar üzerinde fikir alışverişi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 11:40
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