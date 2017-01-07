Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 13:35

ERDOĞAN VE MAY, MÜZAKERELERİN ÇÖZÜME VESİLE OLMASINI DİLEDİ

ERDOĞAN VE MAY, MÜZAKERELERİN ÇÖZÜME VESİLE OLMASINI DİLEDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KIBRIS MESELESİ HAKKINDA DA GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNAN ERDOĞAN VE MAY, CENEVRE'DE İLERLEKİ GÜNLERDE YAPILACAK MÜZAKERELERİN ADADAKİ SORUNA ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜME VESİLE OLMASINI DİLEDİ

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede, Kıbrıs meselesine de değinildi.

İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunurken, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da Polis Noktasına Saldırı Diyarbakır'da Polis Noktasına Saldırı
YARALARIN SKAR DOKUSU YERİNE YENİLENEN BİR CİLT OLUŞTURMASI SAĞLANDI YARALARIN SKAR DOKUSU YERİNE YENİLENEN BİR CİLT...
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ABD'DE TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ABD'DE
EGE DENİZİ'NDE DEPREM ! EGE DENİZİ'NDE DEPREM !
İZMİR VALİSİ AYYILDIZ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI İZMİR VALİSİ AYYILDIZ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA...
İZMİR’DEKİ TERÖR SALDIRISI… İZMİR’DEKİ TERÖR SALDIRISI…
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Diyarbakır'da Polis Noktasına Saldırı

Haberi Oku