Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

GÖRÜŞMEDE, CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ, ABD'DE DEVAM EDEN FETÖ SORUŞTURMALARI, SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER HAKKINDA FİKİR TEATİSİNDE BULUNULDU



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÖRÜŞMEDE ABD'NİN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE KOLUNA YARDIMLARININ SONA ERDİRİLMESİ HUSUSUNDAKİ BEKLENTİLERİNİ DE DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.



Erdoğan, Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.



Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD'nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.



Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.



