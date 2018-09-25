Erdoğan, Trump İle Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL KURULU’NA HİTABI ÖNCESİNDE ABD BAŞKANI TRUMP İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.



El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.



Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti.



