Erdoğan: Suudi Arabistan “Gazeteci Kaşıkçı Buradan Çıktı” Demekle Kendini Kurtaramaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis'teki kabulün ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İSPAT ETMENİZ LAZIM"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu olayın ülkemizde özellikle de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla da bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunu bazı çekinceler içerisinde kalarak kendi haline herhalde bırakamayız. Bunun uluslararası camiadaki akışı nedir, bunları az çok biliyoruz. Nedir bu, örneğin bu kişi gazeteci, nişanlısıyla beraber gelmiş olduğu Başkonsolosluk'ta orada nikahla ilgili muamelelerini yapacakken, nişanlısı içeriye alınmıyor, o dışarda bırakılıyor. Kendisi içeriye giriyor. Şimdi bir insan kendisi içeri gidip de bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki Başkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranız, şuyunuz buyunuz yok mu? Hepsi var. Bunu niçin ispat etmiyorsunuz, ispat etmeniz lazım. "

Kaşıkçı'nın sıradan biri olmadığını, Washington Post'ta köşe yazarlığı yaptığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kişi dışarı çıktığı zaman nişanlısıyla tekrar buluşarak gitmesi gereken yere gitmez mi? Gider. Bütün bunlarla birlikte ayın 2'sinden bu yana şu anda elde herhangi bir belge, bilgi, bulgu yok. Bize müracaat edildiği andan itibaren şu anda gerek Emniyet teşkilatımız gerek İstihbarat teşkilatımız hepsi bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığına verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız bu noktada hemen teyakkuza geçmiş ve bununla ilgili işin hem hukuki hem adli hem idari bütün bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken hedefimiz bir an önce neticeye ulaşabilmek. Şu anda bakıyoruz, yazılı ve görsel medyada çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar ister istemez bizi de düşündüren konular."