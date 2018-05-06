Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçim manifestosunu birazdan AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklayacak. Kongrenin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ekranlarda "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Şu dakikalar Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri için manifestosunu birazdan açıklayacak.

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıttı.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer aldı.