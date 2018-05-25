Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladı: Enflasyonu yeneceğiz

Meclis’te güçlü bir grubun önemine vurgu yapan Erdoğan, “Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız” dedi. Erdoğan cemevlerine hukuki statü tanınacağını kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedeflediklerini belirterek, “Meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanacaktır. Meclis’te güçlü bir grup kurmamız gerekiyor” dedi. Erdoğan, “Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız” dedi.

Erdoğan, Ak Parti’nin seçim beyannamesi ve aday tanıtım töreninde konuştu. Konuşmasına eski seçim şarkısı “Haydi bir daha”nın sözlerini okuyarak başlayan Erdoğan, 1 saat 37 dakika süren konuşmasında, beyannamesini 8 başlığa böldü. Erdoğan “Gelecek vizyonu”, “Yeni yönetim modeli”, “Güçlü demokrasi”, “İnsan ve toplum”, “Güçlü ekonomi”, “Stratejik sektörler”, “çevre ve şehircilik” ve “dış politika ve milli güvenlik” olmak üzere 8 başlıktaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

GÜÇLÜ GRUP KURMALIYIZ: Ülkemize ve milletimize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. Mecliste ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek bir çoğunluğa sahip olmak için de mücadele ediyoruz. 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayınız olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanacaktır.

YÜZDE 40 KADIN İŞ GÜCÜ: Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1,5 düzeyine taşıyacağız. Genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kadın girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız.

HAKKANİYET SAĞLAMIŞ GELİR: Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı hedefliyoruz. Hiç endişemiz yok. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştıracağız. Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken diğer yandan bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız. Toplumun, gelirini daha adil paylaşan ve nesiller arası hakkaniyeti sağlamış hale getirilecek. Savunma sanayinde gelecek dönemde Türkiye’nin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına gireceğiz. AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Milletimizle birlikte bölgemizdeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir.

SEÇİMDEN HEMEN SONRA: Ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacağız. Özellikle mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz. Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlar için kurulan 6 endüstri bölgesine 15 tane ilave edeceğiz. Türkiye’nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz.

SAVUNMA PROJELERİ: Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanında daha etkin hale gelmesi gerekiyor. Teşvik sistemlerini bu alanları kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Savunma sanayi, ihracatımızda da giderek önemli bir yer kaplıyor. Bu alandaki çalışmalarımızı özellikle dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde genişleteceğiz. İnsansız savaş uçakları konusunda Ar-Ge çalışmaları başlatacağız. Açık denizlerde de görev yapabilecek havuzlu çıkarma gemisinin üretimini süratle tamamlayarak, donanmamıza dahil edeceğiz. Uzayda bayrağımızı temsil edecek Uzay Ajansımızı bu yıl kuruyoruz.

TEK GÖSTERGE MÜJDESİ: Bir müjde vermek istiyorum. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz.

'ESKİ STATLAR MİLLET BAHÇELERİNE DÖNÜŞECEK'

Bana göre en önemli proje İstanbul başta olmak üzere, özellikle merkezi bölgelerde eski statlar, yeni statlar yapıyoruz ya eski statları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi yeni yerine 29 Ekim’de taşınacak olan Atatürk Havalimanı’nın tamamında kuracağımız millet bahçesidir. Orayı aynen bir Central Park, bir Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz ve onların hepsinden daha büyük olacak. Onların 3 katı büyüklükte olacak. Yaparsa AK Parti yapar. Laf ola beri gele değil, icraat. Ayrıca, Başakşehir, Maslak, Pendik, Bakırköy’de de bunlara ilaveten yapılacak millet bahçelerimiz var. İstanbul’un farklı bölgelerinde 30 tane daha yeşil alan tesis ediyoruz. Ankara’da mevcut AKM alanını, İzmir, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Adana, Mersin, Samsun, Malatya’da eski statların yerlerini Millet Bahçeleri haline çeviriyoruz. Şimdi soruyorum kimmiş çevreci.

YAŞANABİLİR KENTLER: Yerel yönetim reformu gerçekleştirerek belediyelerin icrai gücünü artıracağız. Yerel yönetimlerin alt yapı projelerine daha fazla kaynak sağlayacağız. Geçmişte gecekondulaşma ve çarpık yapılaşma sebebiyle sıkıntılar yaşayan şehirlerimizi kentsel dönüşüm projeleriyle yaşanabilir yerler haline getirmeyi sürdüreceğiz.

VATANDAŞLARA İYİ ANLATIN: Bu perspektifi öncelikle çok iyi hazmetmenizi ve seçim çevrenizdeki vatandaşlarımıza çok iyi anlatmanızı istiyorum. Varsın diğer adaylar, partiler, yalanla, iftirayla, kavgayla vakit geçirsin. Siz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı milletimize anlatın.

GÜZEL BAŞLANGIÇ: 1950’de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuzla milletimizle istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran’a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.

‘Boşuna ‘Dünya beşten büyüktür’ demedik’

BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda insanlığın vicdanı, mazlumların sesi olduk, olmaya devam edeceğiz. ‘Dünya beşten büyüktür’ çağrımızı her platformda tekrarlayacağız. Boşuna ‘one minute’ demedik, boşuna ‘Dünya beşten büyüktür’ demedik. İşte bunlar bizim dış politikamızın eksenini oluşturdu.

AB İÇİN KAZAN KAZAN ESASI: Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz AB üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Rusya ile gayet iyi bir zemine oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Balkan ülkeleriyle tarihi birlikteliğimizden aldığımız güçle daha yakın ilişkiler sürmeye devam edeceğiz. Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.

‘Yargı sadece kendi işiyle uğraşacak’

15 Temmuz’un ardından diğer kurumlarımız, yargıda da darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için adımlarımızı attık. Yargının sadece kendi işiyle uğraşacağı, darbeci ve vesayetçi yapıların etkisinden uzak kalacağı bir sistemi kurma yolunda önemli mesafe katettik. Yargının bağımsızlığını güçlendirecek adımları atmayı sürdüreceğiz.

CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ: Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.

LAİKLİK VURGUSU: AK Parti laikliği dini özgürlüklerin ve farklı hayat tarzlarının hukuk devletinin teminatı altına alınması ve devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak görmektedir. FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE: Terör örgütleriyle mücadelemizi, inlerine girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Notlar... Notlar... Notlar...

Ak Parti, 24 Haziran seçim kampanyasını resmen başlattı

- Ak Parti. 24 Haziran seçim kampanyasını dün Ankara Spor Salonu’nda 600 milletvekili adayını tanıtarak ve seçim beyannamesini açıklayarak resmen başlattı.

- Ak Parti’nin toplantısına Cumhur İttifakı’na destek veren Ak Parti listesinden aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve diğer 17 BBP’li de katıldı. Daha önce MHP’den bir temsilcinin de toplantıda yer alacağı açıklanmasına karşılık, katılım olduğuna yönelik bir duyuru yapılmadı.

- Salona önce Başbakan Yıldırım geldi ve bir konuşma yaptı. Daha sonra Ak Parti’nin aynı zamanda 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan salona birlikte girdi.

- Erdoğan çifti salona giriş yaparken el ele yürüdü ve hazırlanan özel platformda yürüyerek salonu selamladı.

- Sahnenin iki yanında, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın kullandığı güneşe doğru kıvrılan yol tasvirinin yer aldığı amblem ile Ak Parti amblemi yer aldı.

- “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye”, “Millet Karar Verecek”, “Güven ve İstikrar Devam Edecek”, “Yaparsa Yine Ak Parti Yapar”, “İrade, Erdem Cesaret ile Vakit Türkiye Vakti”, “Birlik, Bereket, Bolluk için Vakit Türkiye Vakti”, “Hedef 2023, 2053, 2071 Gençlik Hazır”, “Siyaset Gençleşiyor, Türkiye Güçleniyor”, “Demokrasi Kahramanları Türkiye’nin Kadınları”, “Ak Kadınlar Yorulmaz Liderini Bırakmaz” dikkati çeken pankartlar oldu.

Yeni seçim şarkıları

- Ak Parti’nin kampanya için üç ayrı kategoride ki seçim müzikleri de ilk kez toplantı sırasında çalındı. Bunlar arasında daha önceki kampanyanın müziği olan Dombra’yı hazırlayan Arslanbek’in bestesini yaptığı, sözü Mustafa Doğruöz ve Eyüp Anlaş’a ait, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, canımsın, davamsın hey Türkiye” sözlerinin yer aldığı “Birlikte Türkiye” isimli yeni seçim şarkısı partililere dinletildi.

- Ayrıca Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan “Erdoğan Marşı” isimli şarkılar ilk kez salonda çalındı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesini açıklamasının ardından 600 milletvekili adayının tanıtımına geçildi. Ancak öncesinde adaylara sayı çok olduğu için fotoğraf çektirmek için çağrıldıklarında Erdoğan ile konuşmaya çalışmamaları uyarısında bulunuldu. Erdoğan’ın yanında oyalanan adaylar ise görevliler tarafından uyarıldı.

- Fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan zaman zaman adayları yönlendirdi ve nerede durmaları gerektiğini işaret etti. Erdoğan her ilin adaylarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan listesindeki en genç aday olan 18 Yaşındaki Elif Nur Bayram’a özel ilgi gösterdi. Bayram yanına geldiğinde onu fotoğraf çekiminde yanına aldı ve kısa süre konuştu