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Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

TC  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

TC  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:59
Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

TC  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

Görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını dile getiren Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

İki lider, görüşmede, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindi.
 

Son Güncelleme: 10.05.2018 18:03
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