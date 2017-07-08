Erdoğan, Putin İle Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:"SURİYE, IRAK, BUNUNLA İLGİLİ BÖLGEDEKİ BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK. BEN GÖRÜŞMEMİZİ BU BAKIMDAN DA ÇOK ÖNEMSİYORUM. ŞU ANA KADAR KOYDUĞUNUZ İRADEYE ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"BEKLENTİLER YÜKSEK, TABİİ ÖZELLİKLE ARAMIZDAKİ BU İLİŞKİLERİN İKİLİ İLİŞKİLERLE DE GÜÇLENDİRİLMİŞ OLMASI HAKİKATEN HER İKİ ÜLKE HALKINA DA ÖRNEK OLARAK FAYDA SAĞLIYOR"

PUTİN, "TÜRKİYE’NİN ROLÜ SAYESİNDE SURİYE’DEKİ DURUM DAHA İYİYE GİDERKEN, TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR MESAFE KATEDİLDİ."

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye, Irak bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde sözlerine, "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi Toplantısı yaşıyoruz." diyerek başladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde... Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

PUTİN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Suriye krizinin çözümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli çabaları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin rolü sayesinde Suriye’deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." dedi.

Toplantıda, Türkiye ve Rusya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Son yıllarda ortaya konan emek sayesinde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler önemli bir noktaya geldi. Ülkelerimizin ilgisi alanında bulunan birçok problem de çözüldü." ifadelerini kullandı.

Suriye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları sayesinde bölgedeki durumun daha iyiye gittiğini vurgulayan Putin, "Türkiye’nin rolü sayesinde Suriye’deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin katıldı.