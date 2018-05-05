Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep ve Mehmet Salih Yurt’un nikah şahidi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin dünya evine giren kızı Zeynep ve Mehmet Salih Yurt'un nikahına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay BaşkanıHulusi Akar ve çok sayıda davetli katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu nikahı İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.



ABDULLAH GÜL GELMEDİ



Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı.







24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.



