Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Siyasi İşler Özel' programında, erken seçimkararı sonrası ilk kez soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oldu.



Siyasi İşler Özel programında gündemdeki tüm sıcak gelişmeleri Ahmed Arpatmoderatörlüğünde Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı.



ABD VE FRANSA'YA MENBİÇ UYARISI



ABD VE Fransa'ya Menbiç konusunda uyaran Erdoğan “Kendilerini üzecek iş yapmasınlar. Yüzde 90 ‘ı aşirettir. Eğer YPG ile hareket ederlerse Afrin'deki tabloyla karşı karşıya kalabilirler. Oranın yerli halkı bunları kabul etmiyorlar. Bizi bunları kurtarın diyorlar. Biz de Fransız ve ABD'lilere diyoruz ki ‘Siz bize söz verdiniz. Biz buradan en kısa sürede çıkacağız ve Fırat'ın doğusuna geçeceğiz.' Diye. Siz de aynısını söylediniz ama yapmadınız. Eğer müttefiksek, gelin bu adımları beraber atalım. Yoksa kusura bakmayın. “ dedi.

