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Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Siyasi İşler Özel' programında, erken seçimkararı sonrası ilk kez soruları yanıtladı.

Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Siyasi İşler Özel' programında, erken seçimkararı sonrası ilk kez soruları yanıtladı.

22 Nisan 2018 Pazar 00:32
Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı

Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Siyasi İşler Özel' programında, erken seçimkararı sonrası ilk kez soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oldu. 

Siyasi İşler Özel programında gündemdeki tüm sıcak gelişmeleri Ahmed Arpatmoderatörlüğünde Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı.

ABD VE FRANSA'YA MENBİÇ UYARISI

ABD VE Fransa'ya Menbiç konusunda uyaran Erdoğan “Kendilerini üzecek iş yapmasınlar. Yüzde 90 ‘ı aşirettir. Eğer YPG ile hareket ederlerse Afrin'deki tabloyla karşı karşıya kalabilirler. Oranın yerli halkı bunları kabul etmiyorlar. Bizi bunları kurtarın diyorlar. Biz de Fransız ve ABD'lilere diyoruz ki ‘Siz bize söz verdiniz. Biz buradan en kısa sürede çıkacağız ve Fırat'ın doğusuna geçeceğiz.' Diye. Siz de aynısını söylediniz ama yapmadınız. Eğer müttefiksek, gelin bu adımları beraber atalım. Yoksa kusura bakmayın. “ dedi. 

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Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile aralarında geçen diyaloğu da anlattı. 

MACRON'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Astana görüşmelerine katılabilirler. Türkiye İran Rusya'nın katıldığı İstanbul zirvesine Fransa Cumhurbaşkanı katılmak istedi. Ben de Putin ve Ruhani ile görüştüm kabul ettiler. Macron'a söyledim ben bunları. Fakat daha sona bunlar' Afrin'den çekilirseniz' gelirim. ‘ dedi. 

BİZİMLE PAZARLIK EDEMEZLER

Şimdi siz benimle pazarlık ediyorsunuz. Siz benimle bir daha Afrin konusunda pazarlığa girmeyin burada sizinle pazarlık edilecek hiçbir konumuz yoktur. Dedim. Bunlar alışmışlar hep. Biz büyüğüz… Sen büyüksen Türkiye senden küçük mü? Masada belirleyici ve kalıcıdır Türkiye. Sen kalkacaksın Elize'de teröristleri ağırlayacaksın sonra da bizden el bebek gül bebek tavır mı bekleyeceksin? Ben bunları kendisine söylediğim için rahat konuşuyorum. dedi. 

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANFransaMacron
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