Erdoğan'la görüşen Arınç'tan ilk açıklama görüşme güzel geçti...

Erdoğan'la görüşen Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü, "Çok güzel ve olumlu bir görüşme oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık 1 saat görüşen Arınç, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı, şunları söyledi:



- Çok güzel ve olumlu bir görüşme oldu. Faydalı görüşme oldu, devam edecek. Kendi irademle isteyerek aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra milletvekilliği ile başlayacak değilim. Bunu hiç düşünmüyorum, bu teklif edilecek bir konu değil. Aktif siyasette bulunmayı düşünmüyorum.



- (Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine) Her konuda görüştük, açıklama yapmak istemiyorum.- Ben ne AK Parti ne de onun Genel Başkanı'na zarar verecek bir durumda olmam.