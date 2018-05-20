Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
Şüpheli hareketleri ele verdi
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
25 yaşında hayatını kaybetti
25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner256

Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık ve kısa vadede şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Bunu yükseltecek irade bizlerde var." dedi.

Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık ve kısa vadede şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Bunu yükseltecek irade bizlerde var." dedi.

20 Mayıs 2018 Pazar 14:26
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık ve kısa vadede şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Bunu yükseltecek irade bizlerde var." dedi.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi binasında, ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, üç yıl aradan sonra Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, gösterdiği misafirperverlikten dolayı İzzetbegovic'e teşekkür etti.
Gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bu görüşmelerle Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel, turizm alanlarında neler yapılabildiğini ve ne gibi adımlar atacaklarını görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomik, ticari, alt yapı, ulaştırma, tarım, enerji, turizm, askeri, savunma sanayi gibi yönlerini ele alırken, bunu geliştirerek devam ettirmenin planlaması içinde olduklarını ifade etti.
Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrar, barış ve refahı için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve iki etnisiteden müteşekkil tek ve egemen devlet yapısının korunmasına verdikleri önemi vurguladı.
Yaklaşan genel seçimlerin Bosna Hersek'e huzur, refah ve istikrarı bakımından hayırlı olmasını isteyen Erdoğan, 24 Haziran'da Türkiye'de ve 7 Ekim'de Bosna Hersek'te gerçekleşecek seçimlerin, ülkelerin birliği, beraberliği, dayanışması için vesile olması temennisinde bulundu.

banner277
Demokrasinin kuralları çerçevesinde barış ortamında, şeffaf ve adil bir seçim gerçekleşmesini dileyen Erdoğan, Bosna Hersek'in seçim öncesi gündemini en çok meşgul eden seçim kanunu değişikliği konusunu ülkenin iç meselesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, tarafların konuyu sağduyu, diyalog ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşturacağına inandıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık ve kısa vadede şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Bunu yükseltecek irade bizlerde var. Bu doğrultuda güncellenmekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem atfediyoruz. Bunun yanı sıra müzakereleri süren diğer anlaşmaların da kısa zamanda yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur." diye konuştu.
Ulaşım, lojistik, enerji, turizm, tarım ve hayvancılık konularında yetkililerin bir araya getirileceğini ve Türk firmalarını Balkanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirmeleri yönünde teşvik ettiklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel alt yapı ve ulaştırma projelerini güçlü şekilde desteklediğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin bu tip projelerde yer almaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Beklentimiz, Türk yatırımcılarına ve şirketlerine Bosna Hersek'te daha fazla iş yapma imkanının tanınmasıdır. Bu alt yapı projelerinin en güzel örneklerinden birini Belgrad Saraybosna Karayolu Projesi teşkil edecektir." dedi.
Bosna Hersek'in Hırvatistan ve Sırbistan ile başta olmak üzere bölge ülkeleriyle güvene dayalı ilişkiler kurmasına büyük önem atfettiklerine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü mekanizma süreçlerini tüm tarafların değerli kararlarıyla, katkılarıyla sürdürdüklerini ifade etti.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bosna Hersek için NATO üyelik eylem planının mümkün olan en kısa zamanda etkinleştirilmesi konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Bu yolda hiçbir zaman Bosna Hersek'i yalnız bırakmayacağız."
 

Son Güncelleme: 20.05.2018 17:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzetbegovic ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzetbegovic ortak basın toplantısı
Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki yeri belli oldu!
Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki yeri belli oldu!
"Haplardan içmeye başladık, kendime geldiğimde çıplaktım"
"Haplardan içmeye başladık, kendime geldiğimde çıplaktım"
FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı!
FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı!
Kapıkule'de 30 Kilometrelik Tır Kuyruğu...
Kapıkule'de 30 Kilometrelik Tır Kuyruğu...
Sibel Can'dan Melisa Ural'a hediye açıklaması
Sibel Can'dan Melisa Ural'a hediye açıklaması
Genelkurmay Başkanı Org. Akar: Akdeniz ve Ege'de gözümüzü kırpmayız
Genelkurmay Başkanı Org. Akar: Akdeniz ve Ege'de gözümüzü kırpmayız
Şemdinli'de çatışma!
Şemdinli'de çatışma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere '2053' ve '2071' çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere '2053' ve '2071' çağrısı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim