Erdoğan, Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Salih İle Görüştü

TC CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TELEFONLA GÖRÜŞTÜĞÜ IRAK'IN YENİ CUMHURBAŞKANI BERHEM SALİH'İ TEBRİK ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonla görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi FuadMasum'dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih'i tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşme vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.



