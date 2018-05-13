Erdoğan, İngiltere'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık olarak ekonomik iş birliğinin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istediklerini belirterek, "Bu dönemi zaten çok olumlu seyreden ekonomik iş birliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz ve bu yönde de gerekli adımları kararlı atıyoruz." dedi.

Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bugün Birleşik Krallık'a varışlarının hemen ardından Tatlıdil Forumu'nun kapanış toplantısına yetişeceklerini ve yapacakları bir konuşmayla da forumun bu yılki çalışmalarını tamamlamış olacaklarını söyledi.

Bunun yedinci toplantı olduğunu dile getiren Erdoğan, forum kapsamında düzenlenecek öğle yemeğine de bu vesileyle de yetişmiş olacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülkenin kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin bir toplulukla bir arada olacağız. Tatlıdil Forumu'nun kuruluşunu 2011 yılında başbakanlığım döneminde Birleşik Krallık'ı ziyaretim sırasında ilan etmiştik. Aradan geçen 7 yıllık sürede Tatlıdil Forumu giderek gelişti. Bir yıl Türkiye, bir yıl Birleşik Krallık olmak suretiyle bu çalışmaları devam ettirdik." diye konuştu.

Önlerindeki süreçte formun fonksiyonu ve kapsamını daha da güçlendirerek yollarına devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşik Krallık'la iş birliğimizin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tabii Tatlıdil Forumu'nun da buna çok ciddi katkıları oldu, oluyor. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında görüşlerimizi ve tutumlarımızı büyük ölçüde karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduğumuz oturumları burada gerçekleştiriyoruz. Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler, stratejik ortağımız ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la üst düzeyde düzenli tabii bir tema oluşturuyor. Ziyaretim sırasında 15 Mayıs Salı günü Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geleceğiz. Ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Theresa May ile aynı gün görüşmelerimiz olacak. Gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmeleri o gün gerçekleştireceğiz. Başbakan Theresa May'i geçen yıl ki Türkiye ziyareti sırasında ben de kabul etmiş, son derece verimli görüşmelerimiz olmuştu. Bu ziyaretim sırasında da ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alacağız. Ekonomi, güvenlik, savunma ve bunun yanında terörle mücadele, iki ülke için de öncelik taşıyan alanlar ve buralardaki iş birliğimiz, bunları daha nasıl geliştirebiliriz, bu alanlarda birlikte neler yapabiliriz, bunları konuşacağız. İki garantör ülke olarak Kıbrıs ile ilgili son durumu gözden geçirecek, Avrupa'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Başta Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmeleri de ele alma fırsatı bulacağız."

"İKİLİ TİCARET HACMİNDE HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacminin 2017'de 16,2 miyar dolara ulaştığını hatırlatarak, bu yıl sadece ocak-mart döneminde ikili ticaretin yüzde 39 oranında bir artış kaydederek, 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

İkili ticaret hacminde hedeflerinin 20 milyar dolara ulaşmak olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İki ülkenin potansiyelinin bu rakamın da üzerinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe ulaşmak için özellikle yatırımlar ve ortak projeler büyük önem arz ediyor. Birleşik Krallık son 15 yılda ülkemize 10 milyar dolara yakın doğrudan yatırım yaparak, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almıştır. Özellikle TAI ve İngiliz Savunma Sanayisi'ne yönelik sistemler konusunda, bu firmalar 5. nesil savaş uçağı olarak tasarladığımız milli muharip uçak projesinde iş birliği içerisindeler. İnşallah savunma sanayi alanında stratejik öneme haiz daha pek çok ortak projeye imza atacağız. Türkiye ve Birleşik Krallık hükümetleri olarak ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz. Bu dönemi zaten çok olumlu seyreden ekonomik iş birliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz ve bu yönde de gerekli adımları kararlı atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceklerini, gerek Türkiye'de yatırımı olan gerekse yatırım arzusu içinde olan firmalarla görüşme imkanlarının olacağını anlattı.

Yine ayrıca Chatham House'ta bir hitaplarının olacağını, orada da katılımcılarla bir görüşme yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Zannediyorum orada da mesajlarımızı uluslararası camiaya verme fırsatını bulacağız. Tabii bazı düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla ayrıca talepler var, onlarla yine görüşmeler yapacağız. Ziyaretimin hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

