Erdoğan, İngiltere Başbakanı May’i Kabul Etti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na saat 11.05'te inen İngiltere Başbakanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan May, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne "Modern Türkiye'nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh dünyada sulh' vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim." satırlarını yazdı.

May, daha sonra TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

TC Başbakanı Binalı Yıldırım tarafından da Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.