Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.

Randevu talebi Muharrem İnce'den gelirken, Erdoğan, İnce'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem İnce 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birbirimize başarılar diledik, sohbet ettik ve dertleştik.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş: 'İkisi de Rizeliymiş, güzel bir sohbet oldu.' diye konuştu.