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Erdoğan'ın yeminiyle 'Yeni Sistem' resmen başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de edeceği yemin sonrası yeni sistem resmen başlayacak, kabinesi de Külliye'deki

Erdoğan'ın yeminiyle 'Yeni Sistem' resmen başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de edeceği yemin sonrası yeni sistem resmen başlayacak, kabinesi de Külliye'deki

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
Erdoğan'ın yeminiyle 'Yeni Sistem' resmen başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de edeceği yemin sonrası yeni sistem resmen başlayacak, kabinesi de Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" gerçekleşecek.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 16.30'daTürkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeminiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış olacak.

Ardından, 17.15'te Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek saat 18.00'de başlayacak "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne iştirak edecek.

101 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanlığına makam aracıyla hareket edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısına varışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.

"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirleri onuruna akşam yemeği daveti verecek. Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alacak.

Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 21.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklayacak.

ÖZEL BASTIRILAN "1 LİRALAR" HEDİYE EDİLECEK

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak edecek.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca tören gününe özel pul bastırılacak.

 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 17:10
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