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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:41
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE İKİLİ İLİŞKİLERİN ELE ALINMASININ YANI SIRA TERÖRLE MÜCADELE, CEMAL KAŞIKÇI MESELESİ VE SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNULDU 
 

AMERİKALI PASTÖR ANDREW BRUNSON İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜRECE DE DEĞİNİLEN GÖRÜŞMEDE İKİ LİDER, TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ HER ALANDA NORMALLEŞTİRME VE GELİŞTİRİLME KARARLILIKLARINI TEYİT EDEREK, FETÖ DAHİL TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ KONUSUNU ELE ALDI 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ederken, FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği konusunu ele aldı.

İki lider, Münbiç konusundaki yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, İdlib mutabakatının önemini vurguladı.

Erdoğan ve Trump, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması hususunda da mutabık kaldı.
 

Son Güncelleme: 22.10.2018 10:21
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