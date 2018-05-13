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Erdoğan, Hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi. 

Erdoğan, Hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi. 

13 Mayıs 2018 Pazar 08:52
Erdoğan, Hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok." dedi. 

 "KİMLERİN ZAAFLARI OLMUŞSA, ONLARLA ARTIK YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Erdoğan, bir gazetecinin "Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz, hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen değil, kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var, bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa, bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti olacağız.

Bir defa biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara'ya taşınıp, Ankara'da da parlamentoya doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli."
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 12:05
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