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Erdoğan erken seçimi kabul etmedi!

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'u işaret etti.

Erdoğan erken seçimi kabul etmedi!

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'u işaret etti.

17 Nisan 2018 Salı 16:52
Erdoğan erken seçimi kabul etmedi!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakı 2019'a taşıyoruz

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'u işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, MHP Genel başkanı Devl Bahçeli'nin erken seçimle ilgili önerisiyle ilgili net konuşmazken 2019 'u 'MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz' sözleriyle işaret etti.

Erdoğan grup toplantısında şöyle konuştu;


ER VEYA GEÇ ONU DA GETİRECEĞİZ

Hem yurt içinde hem yurt dışındaki operasyonlarla 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin Harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır. Kuzey ırak'ta 341, yurt içinde ise 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'cülerin durumu zaten perişan. Cezaevinde olanlar zaten adalete hesap veriyor. En son Kosova'da 6 Gabon'da 3 tane olmak üzere 80 FETÖ'cü'yü getirdik. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır.




'CHP'DEN BİRİ ÇIKIYOR, TÜRKİYE'YE 'GELMEYİN' DİYOR'

Kongreler konusunda asla taviz veremeyiz, rehavet hiç mi hiç olmamalı. İstanbul'da iki önemli ulusal kongreye katıldım. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada dolduk. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı hatırlattık. CHP'den biri çıkıyor, 'Türkiye'ye gelmeyin.' diyor. Tam aksine onlar 'gelmeyin' dedikçe küresel girişimciler dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelerek yatırım adımı atıyorlar. Tüm yatırımcı ve girişimcileri ülkemize davet ettik.' dedi.


 

CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Dün 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kası seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık.K Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde anamuhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıERDOĞANSeçim2019
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