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Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta konuştu. Dövizdeki hareketlilik ile ilgili 'İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez,endişe etmeyin' dedi.

Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta konuştu. Dövizdeki hareketlilik ile ilgili 'İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez,endişe etmeyin' dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:41
Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta konuştu. Dövizdeki hareketlilik ile ilgili 'İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez,endişe etmeyin' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başladı. Bayburt'ta halka hitap eden Erdoğan konuşmasında ilk olarak Ordu'da yaşanan sel afetine değindi. Erdoğan, “İlk fırsatta hemen çıktık ve Bayburt'a geldik. Turlarımıza Bayburt'tan başladık. Bayburt 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiği yüzde 82,1 oranındaki destekle yine ilk sırada yer aldı. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi için güven için, verdiğiniz destek için, her birinizi ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. Hiç endişe etmesinler. Yarın inşallah Ordu'dayım. Hem çalışmaları yerinde inceleyecek hem de vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyeceğim. Pazar günü Trabzon'da programlarımız var. Buradan Gümüşhane'ye geçecek ve yaklaşık 1 katrilyon liralık bir yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolu'nun resmi açılışını yapacağız” dedi.

‘DOLAR MOLAR BİZİM YOLLARIMIZI KESMEZ’

Erdoğan, yastık altındaki dövizleri TL’ye çevirin çağrısında bulunarak, “Dolar molar bizim yolumuzu kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum yastığının altında doları, eurosu olan varsa gitsin TL’ye çevirsin. Bu benim milletimin bir cevabı olacaktır. Yerli paramızda inşallah bunlara cevabı verelim.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz.” Diyerek, “Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk’a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans’a değil, Ahmet’e. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir.” şeklinde konuştu.

‘FAİZ LOBİLERİNE SESLENİYORUM, BOŞUNA HEVESLENMEYİN'

Türkiye olarak 24 Haziran’da sadece kendi tarihimizde değil dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam bir demokratik olgunluk içerisinde seçim gerçekleştirdik. Bu sürecin asıl mimarı milletimin ta kendisidir. Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Suni döviz artışları yapıyorlar. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıktır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi olmayacak noktaya geldi. Çıkarlarımızın uyuştuğu noktalarda iş birliği yapıyoruz. Konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz olamaz. Tanktan uçaktan toptan kurşundan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklıyız. Döviz kurlarına bakıp el ovuşturanlar heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün şu olur yarın bir başkası olur. İran’dan Rusya’ya Çin’den kimi Avrupa ülkelerine kadar önemli mesafeler kat ettik. Asıl olan bizim yüreğimizdeki imandır. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap ihracat ve istihdamı artırmak olacaktır. Milletimizin ellerindeki imkanları istihdam yolunda seferber etmesini istiyorum. Türkiye’yi içine çekilmeye çalışıldığı cendereden çıkarmanın tek yolu ileri atılmaktır. Gelin hep birlikte ileriye daha ileriye atılalım. Kimse sanmasın ki bu tekerlek tümsekte kalacak. Kimsenin gözü kur tablosunda faiz tablosunda olmasın” ifadelerine yer verdi.

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