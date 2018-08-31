Erdoğan: “Döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdiler“

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de Astsubay Mezuniyet Töreni'nden konuştu. "Türkiye'nin ABD ile müttefiklik ilişkisi kadar diğer ülkelerle de ortaklık ve müttefiklik ilişkilerine ihtiyacı var" dedi. Döviz kurunun artışıyla ilgili olarak ise "Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıklarını, döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik operasyondur" diyen Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak diyenlere de cevabımız: Bu da geçer yahu" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler." şeklinde konuştu.

Ekonomi yönetiminin ülke içinde gereken tüm tedbirlerini aldığını, bunların sonuçlarının yavaş yavaş alınmaya başladığını ekledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasına Washington'dan gelen 'endişeleniyoruz" açıklamalarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, bunu en kısa sürede alacağız" dedi.

Erdoğan Türkiye'nin de proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili de konuştu.

"F-35'LERİN VERİLMESİ GEREKİYOR"

ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, geçen ay Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması tasarısını kabul etmişti. Erdoğan, Türkiye'nin 2002'de dahil olduğu F-35 projesi için "Biz anlaşmanın gereği olan 900 milyon dolar ödeme yaptık. F-35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Bilemem. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. Veya üretiriz. Bakın İHA'ları da vermediler, kendimiz ürettik" dedi.