Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Aralık 2016 Pazartesi 21:17

Erdoğan'dan Suikast Açıklaması

Erdoğan'dan Suikast Açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Erdoğan'dan son dakika suikast açıklaması
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Büyükelçisinin uğradığı suikastin ardından açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Maalesef Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum.

Diplomatlar arasında müstesna bir yer olan Karlov, bir hafta önce Tatairstan Cumhurbaşkanğı Külliyeye getirmiş ve orada da kendileri ile Türkiye-Rusya Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatımız olmuştu.

Bu akşam sayın Putin ile bu olayı değerlendirme fırsatımız oldu. Olayı başından itibaren gerek şahsım gerek başbakanımız gerek bakanlarımız yakından takip ediyoruz.

Bu süreç içinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı sayın Putin'in şahsında tüm Rus halkına taiziyelerimi özellikle iletmek istiyoum.

Bu bir provokasyondur. Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya ve Türkiye irade sahibidir.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor
Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu
Kayseri Saldırısını O Terör Örgütü Üstlendi Kayseri Saldırısını O Terör Örgütü Üstlendi
Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı
ÇAVUŞOĞLU: `ELBETTE BU SALDIRININ HESABI SORULACAK` ÇAVUŞOĞLU: `ELBETTE BU SALDIRININ HESABI SORULACAK`
Çavuşoğlu, Lavrov İle Görüştü Çavuşoğlu, Lavrov İle Görüştü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı...

Haberi Oku