Erdoğan'dan Suikast Açıklaması

Erdoğan'dan son dakika suikast açıklaması



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Büyükelçisinin uğradığı suikastin ardından açıklamalarda bulunuyor.Maalesef Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum.Diplomatlar arasında müstesna bir yer olan Karlov, bir hafta önce Tatairstan Cumhurbaşkanğı Külliyeye getirmiş ve orada da kendileri ile Türkiye-Rusya Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatımız olmuştu.Bu akşam sayın Putin ile bu olayı değerlendirme fırsatımız oldu. Olayı başından itibaren gerek şahsım gerek başbakanımız gerek bakanlarımız yakından takip ediyoruz.Bu süreç içinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı sayın Putin'in şahsında tüm Rus halkına taiziyelerimi özellikle iletmek istiyoum.Bu bir provokasyondur. Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya ve Türkiye irade sahibidir.