Erdoğan'dan sert tepki!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karargâh rahatsız" haberine ilişkin, "Ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık, çok çok daha çirkindi ve 7 soruya 7 cevap, öbür tarafta 'Karargâh rahatsız' başlığı gibi ifadeler, bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni haydi haydi rahatsız etmiştir." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karargâh rahatsız" haberine ilişkin, "Ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık, çok çok daha çirkindi ve 7 soruya 7 cevap, öbür tarafta 'Karargâh rahatsız' başlığı gibi ifadeler, bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni haydi haydi rahatsız etmiştir." dedi.

Erdoğan, resmi temaslarda bulunacağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Hürriyet gazetesinde 25 Şubat'ta ön sayfada '7 eleştiriye 7 yanıt', iç sayfada da 'Karargâh rahatsız' başlığında yayınlanan haberle ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Genelkurmay Başkanı ile dün yaptığınız görüşmede bu konu ele alındı mı?" sorusu üzerine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmelerinde ele aldıkları konuları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab operasyonunun tamamlanması sürecine yönelik bazı görüşmeler, çalışmalar olduğunu ifade ederek, Genelkurmay Başkanı ile Türkiye, Amerika ve Rusya arasındaki görüşmelerde nerelere gelindiği, bundan sonra onlarla yapılacak görüşmelerde ne durumda olunduğu gibi konuların değerlendirmesini yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

El Bab operasyonun tamamlandığını, bunun oradaki sürecin bitmesi anlamında olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim buradaki hedefimiz Cerablus, Dabık, El Bab, ama ondan sonra da tabii koalisyon güçleriyle, Rusya'yla Amerika'yla mutabık kalmamız halinde gerek Münbiç gerekse Rakka'ya yönelik de atılacak adımlar var. Bunları biz yakın bir ülke olarak Rusya ile görüşmemiz, öbür tarafta stratejik bir müttefik olarak Amerika'yla, koalisyon güçleriyle yapacağımız dayanışma, bunların hepsi bu süreç içerisinde önem arz ediyor. Bunları da birliktelik içerisinde yürütmek de bizim önemli bir hedefimiz. Bütün bunları uzaktan seyretmek gibi bir durumun içerisinde olamayız. Çünkü daha önce bunları uzaktan çok seyrettik. Seyrettik ama bunların bize belli bedelleri oldu. 'Artık hem masada olacağız hem de arazide olacağız.' dedik. Bunları açıkça dost, muhatap, müttefik kim varsa hepsine söylemiş bulunuyoruz."

"SİLAHLI KUVVETLER RAHATSIZ OLUYORSA BİZ RAHATSIZ OLURUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ile görüştükleri birinci konunun bu olduğunu belirterek, diğer konuyu ise şöyle ifade etti:

"İsmini verdiğiniz gazetede ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık, çok çok daha çirkindi ve 7 soruya 7 cevap, öbür tarafta 'Karargâh rahatsız' başlığı gibi ifadeler, bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni haydi haydi rahatsız etmiştir. Çünkü bizim rahatsız olduğumuz bir konuda silahlı kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Çünkü biz aynı vücudun azaları gibiyiz. Silahlı Kuvvetler rahatsız oluyorsa biz rahatsız oluruz. Eğer biz rahatsız olmuşsak Silahlı Kuvvetler hayda hayda rahatsız olur. Zira bu işin başı neresidir? Devlettir, hükümettir."

Erdoğan, silahlı kuvvetlerin devletin bir uzvu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada yapılan çok açık net söylüyorum; atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunların bunlar eski alışkanlıkları. Bu eski alışkanlıklar artık geride kaldı. Herkes yerini bilecek, herkes konumunu bilecek ve yerini konumunu bilerek adım atacak. Şimdi siz kalkıp da '7 soruya 7 cevap' derken bir defa Silahlı Kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz, öbür tarafta kalkıp işi daha ileri götürüp, 'Cumhurbaşkanı'yla beraber Genelkurmay Başkanı işte nereye giderse yanında gidiyor.' gibi ifadelerle ayrıca bir terbiyesizlik daha yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı ile hatta hatta Başbakan'la herhangi bir uluslararası toplantıya gitmesi noktasından daha tabii, daha doğal ne olabilir? Bunlar dünyayı da bilmiyorlar ya. Bunlar dünyayı tanımıyorlar."

- "Bunun bedelini de ağır ödeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın liderleri Türkiye'ye geldiğinde yanlarında genelkurmay başkanlarını da güvenlikle ilgili birçok yetkililerini de getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bunların bundan da haberi yok. Ama sorduğu zaman 'Yok amiral gemisiymiş, yok şuymuş, buymuş...' gibi de hava atarlar. Kusura bakmasınlar artık böyle bir şey yok. Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Bizler şu anda ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Birçok konuyu görüşeceğimiz zirvedir. Bunun içinde savunma vardır, ekonominin, ticaretin birçok alanları vardır, bunun yanında turizm vardır, her şey vardır. Bunları biz görüşürken bu işin sorumlusu olan kişilerin bizim yanımızda olmasından daha tabii, daha doğal ne olabilir, bu ne densiz bir yaklaşımdır, böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar. Bunu da tabii Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Biraz sonra kendileri bu konuyla ilgili biraz daha detaylı, teferruatlı açıklamayı kendi sitelerinden yapacaklar. Bunu da oradan almak mümkün olacaktır. Fakat bunlar bizleri ciddi manada üzmektedir. Çünkü her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bu tür yaklaşımları, ben kusura bakmasınlar affedilir bulmuyorum."