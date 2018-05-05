Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili eleştirilerde bulunarak "Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar" dedi.

AK-Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili eleştirilerde bulunarak 'Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar' dedi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye 'Haddini bil' tepkisi gösteren Erdoğan, 'Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor' ifadelerini kullandı



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



'BU OYUN, BU TEZGAH...'



Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.



'NEREDE O CUMHURBAŞKANI ADAYI?'



Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.



'İNCE SİYASETTE KARAR KILDILAR'



Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacakrır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siayaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.



'YENİKAPI CUMHUR İTTİFAKI'NA DÖNÜŞÜ'



MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son, artık birlik zamanı.



'BUNLARI DEHLEDİK, RAHAT DURMUYORLAR'



Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.