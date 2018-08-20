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Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda birlik mesajı

Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda birlik mesajı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda birlik mesajı

ERDOĞAN, BAYRAM MESAJINDA, "EKONOMİMİZE YÖNELİK SALDIRININ DOĞRUDAN EZANIMIZA VE BAYRAĞIMIZA YÖNELİK SALDIRILARDAN HİÇBİR FARKI YOKTUR. AMAÇ AYNIDIR" DEDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajına, "Aziz milletim, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamdediyorum" sözleriyle başladı.
Bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Erdoğan, Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını diledi.
Türk milletinin iyi günde, kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başardığını ifade eden Erdoğan, son yıllarda karşılaşılan her saldırının, darbe girişiminin, tuzağın bu sayede bertaraf edildiğini belirtti. Erdoğan, bugün de milletin aynı erdemli tavrı gösterdiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'mızın hemen ardından 947. yıl dönümünü bizzat yerinde idrak edeceğiniz Malazgirt Zaferi'mizden bu yana, nice badirelere göğüs germiş bir milletiz. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik." diye konuştu.
"ÜLKEMİZ BUNLARIN HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCE SAHİP"
Gelecek hafta 96. yıl dönümüne ulaşılan 30 Ağustos Zaferi'nin de vatana sahip çıkma iradesinin tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz'da maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, binbir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. Allah'ın izniyle ülkemiz bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkana, dirayete sahiptir. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım."
Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunanların ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını dileyen Erdoğan, Filistin'den Suriye'ye Güney Asya'dan Türkistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için dua ettiğini söyledi.
Araçlarıyla yola çıkanlardan dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, trafik kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Erdoğan, bayram sevincinin matem havasına büründürülmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk, Türkiye'ye aydınlık getirmesini dileyerek, sevgi ve saygılarını iletti.

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Son Güncelleme: 20.08.2018 17:58
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