Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı! Suçlu hissediyorum



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan Kenan Işık'ı ziyaret edemediğini ifade ederek 'kendimi suçlu hissediyorum' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık için, "Yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim" dedi.İşte Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili kısmı;"(Ödül alan Kenan Işık) Kendimi biraz suçlu hissediyorum. Yurt dışı tedavisinin ardından evinde kendisini ziyaret edemediğim için suçlu ediyorum. Kendisini evinde inşallah ziyaret edeceğim."BUNU YÖNLENDİRMEYİ BİLEMEZSENİZ..."Bizim medeniyetimizde kültür ve sanat beşerin yaradıcının her eserinde müsaade ettiği güzellikleri ortaya koymasının vasıtasıdır. Bilgiyi irfana ulaştırmadıkça hiçbir şeyi yerli yerine oturtamayız. Doğuştan gelen yetenek sizi kabiliyetli kılabilir. Bunu yönlendirmeyi bilemezseniz, insanlık ve toplum için kalıcı eserler ortaya koyamazsınız."TEKNOLOJİYİ ÜRETEN KÜLTÜR VE SANATA DA HAKİM OLUR"Sanatla insanların dünyasında açılan pencereler bize yeni dünya açarken geçmişten geleceğe bir bağ da kurar. Bize düşen ortak mirasa en büyük katkıyı yapmaktır. Teknolojiyi üreten onun vasıtasıyla kültür ve sanata da hakim olur. Medeniyet tek taraflı ve tek yönlü değildir. Her alanda değer üretmezseniz, iddia ortaya koymazsanız hedeflediğiniz gelişmeyi gösteremezsiniz."